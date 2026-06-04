Hedwiges Maduro wil nieuwe formatie Oranje: 'Niemand noemt deze optie'

Hedwiges Maduro voorziet een zware kluif voor het Nederlands elftal op het WK. De oud-international pleit voor een tactische omzetting bij de ploeg van bondscoach Ronald Koeman en ziet Donyell Malen daarbij als een belangrijke troef. In gesprek met journalist Frank Hoekman van FCUpdate oppert Maduro voor een 4-4-2-formatie bij Oranje.

Nederland is voor de mondiale eindronde ingedeeld in een groep met Japan, Zweden en Tunesië. Maduro verwacht dat Oranje deze poulefase wel zal overleven, maar waarschuwt voor de route in de knock-outfase. "Het gaat lastig worden. Niet in de groepsfase denk ik, maar wel de route richting de finale, want volgens mij komen we automatisch een beetje aan de sterke kant", stelt Maduro.

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De voormalig assistent-trainer van Almere City FC en Ajax houdt rekening met zware confrontaties met toplanden. "Dat je misschien Marokko of Brazilië treft en daarna Frankrijk, Spanje, noem maar op. Dus het gaat pittig worden, maar misschien is het ook wel goed voor dit Nederlands elftal om tegen sterke landen te spelen. Hoeven we het spel niet zo snel zelf te maken en we hebben wapens voorin met een Malen juist of een Brobbey of een Gakpo. Misschien zelfs een Summerville die daarvan kan profiteren. Dat zijn wel jongens die op de counter ook iets kunnen", aldus de analist.

Maduro mist talent in selectie van Koeman

Koeman maakte eind mei zijn definitieve selectie van 26 spelers bekend, waarin onder meer plek was voor de ervaren Marten de Roon en WK-debutant Crysencio Summerville. Maduro kan zich grotendeels vinden in de keuzes van de keuzeheer, al had hij zelf ruimte gemaakt voor meer jeugdig elan. "In het algemeen kon ik er wel mee leven hoor. Misschien dat ik wel een talent had meegenomen, zoals Kees Smit. En één middenvelder eraf, want we hebben best wel veel middenvelders", legt hij uit. "Marten de Roon begrijp ik wel, maar we hebben ook Guus Til, we hebben Koopmeiners, we hebben Timber, we hebben Wieffer, we hebben Gravenberch. Dus eigenlijk best wat diepgang. Misschien had daar dan een Kees Smit bij kunnen zitten. Maar over het algemeen begrijp ik het wel", klinkt het oordeel over de Oranje-selectie.

Systeem met twee spitsen als oplossing

Om de aanvallende kwaliteiten binnen de selectie optimaal te benutten, adviseert Maduro een formatie met twee centrumaanvallers. Hij schuift Malen naar voren als een mogelijke ster van het WK. "Kijk, ik vind Olise een geweldige speler, die is eigenlijk al doorgebroken, en Doué ook natuurlijk. Maar ik wil ook gewoon op Malen letten", zegt Maduro over de mogelijke uitblinkers van het toernooi.

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Hij hoopt dat de aanvaller zijn vorm weet vast te houden bij het Nederlands elftal. "Ik zou met twee spitsen spelen. Iedereen praat hier over 4-3-3 of 5-3-2, maar niemand praat over 4-4-2. Begrijp ik niet. Hij speelt in een 4-2-3-1. Als je Malen gewoon naast de spits zet, dan speel je al 4-4-2", beargumenteert de analist.

Het gebrek aan vleugelaanvallers van de absolute buitencategorie speelt volgens Maduro mee in die tactische overweging. "Dus waarom ga je veel buitenspelers opstellen? Maar we hebben wel wat spitsen. Bijvoorbeeld met een Brobbey en een Malen. En Gakpo kan van links spelen en eentje nog steeds aan de binnenkant", stelt hij. Met Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch op het middenveld en de opkomende Denzel Dumfries ziet hij voldoende mogelijkheden voor dit systeem. "Dus ja, ik zou ze alle twee gewoon daar zetten. En niet Malen rechtsbuiten, laat hem maar gewoon ook in de spits een beetje zwerven", concludeert hij over de tactiek.

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Kansen voor debutant Curaçao en titelfavoriet Frankrijk

Naast Nederland is ook Curaçao vertegenwoordigd op de mondiale eindronde. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat is ingedeeld in een poule met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Maduro, wiens moeder afkomstig is van Curaçao, ziet kansen voor de eilandstaat. "Ik denk dat ze een puntje gaan pakken. Ik denk tegen Ivoorkust. En dat komt omdat ze ook weer afgelopen week hebben gezien voetballen tegen Schotland. Daar waren ze eerste helft gewoon heel goed, stonden ze ook 1-0 voor, totdat ze een rode kaart kregen", analyseert hij.

De extreme weersomstandigheden in Noord-Amerika gaan volgens hem een belangrijke rol spelen. "Het was heel compact weer en vanuit de omschakeling juist. En het gaat ook heel warm worden daar natuurlijk in Amerika, Mexico en Canada. Dus ik denk dat ploegen ook wel een beetje gaan inzakken omdat het gewoon heel warm is. En dat Curaçao dat ook gaat doen. Maar ze hebben wel snelheid voorin en daarin kunnen ze verrassen", stelt de voetbalanalist.

Wat betreft de uiteindelijke wereldkampioen wijst Maduro naar Frankrijk als de grote favoriet. "Als je kijkt naar de voorhoede van Frankrijk al en het middenveld eigenlijk ook, eigenlijk het hele team gewoon... Ze kunnen wel twee teams opstellen. En ik denk ook wel dat bijvoorbeeld een Mbappé heel veel energie heeft om het seizoen goed af te sluiten, dat hij gaat vlammen daar.