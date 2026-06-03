Nederlaag tegen Algerije heeft direct gevolgen voor Nederlands elftal

Het Nederlands elftal is een plek gedaald op de FIFA-wereldranglijst. De wereldvoetbalbond deelt woensdagavond een actuele versie van de wereldranglijst, waarop Nederland is gepasseerd door Marokko.

Voorafgaand deze week stond Nederland nog op de zevende plaats. Maar na de overwinning van Marokko op Madagaskar (4-0) en de nederlaag van Nederland tegen Algerije (0-1) is de ploeg van Ronald Koeman gedaald naar de achtste plek.

Nederland verloor 6,78 punten en staat nu op 1751,10 punten. Voor Marokko kwamen er 1,07 punten bij. Nederland ziet bovendien nummer negen België dichterbij komen. De wereldranglijst wordt op 11 juni, voorafgaand aan het WK, weer bijgewerkt. Tot die tijd speelt Nederland nog tegen Oezbekistan en Marokko nog tegen Noorwegen.

Hoe wordt de FIFA-wereldranglijst berekend?

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De FIFA-wereldranglijst wordt berekend met een aangepaste versie van het Elo-systeem, waarbij nationale teams na elke interland punten winnen of verliezen op basis van hun prestatie ten opzichte van de verwachting. Die verwachting wordt bepaald door het verschil in rankingpunten tussen beide landen vóór de wedstrijd: hoe sterker een team al is, hoe groter de kans dat het volgens het model zou moeten winnen. Wanneer een ploeg beter presteert dan verwacht – bijvoorbeeld door een sterkere tegenstander te verslaan – ontvangt zij relatief veel punten. Presteert een team juist slechter dan verwacht, dan verliest het punten.

Daarnaast telt niet elke wedstrijd even zwaar mee. Oefenwedstrijden hebben de laagste weging, kwalificatiewedstrijden een hogere, en wedstrijden op eindtoernooien zoals het WK de hoogste. Ook binnen toernooien neemt het gewicht toe naarmate een ploeg verder komt: knock-outwedstrijden wegen zwaarder dan groepswedstrijden. Bij strafschoppenseries wordt een wedstrijd behandeld als een gelijkspel, waarbij de winnaar een halve bonus krijgt. Bovendien kunnen teams in de knock-outfase van grote eindtoernooien geen punten verliezen als hun prestatie volgens het model negatief zou uitpakken, zodat succesvolle deelname aan een eindtoernooi niet wordt bestraft.

De kern van het systeem is dat na elke wedstrijd punten worden toegevoegd aan of afgetrokken van het bestaande puntentotaal, afhankelijk van het verschil tussen het werkelijke en het verwachte resultaat. Daardoor weerspiegelt de FIFA-ranking voortdurend de actuele kracht van nationale teams en worden overwinningen op sterke tegenstanders en in belangrijke wedstrijden zwaarder beloond dan resultaten in minder betekenisvolle duels.

De FIFA-wereldranglijst (3 juni 2026)