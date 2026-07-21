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L'Équipe werpt opvallend nieuw licht op afgeketste deal Obispo

21 juli 2026, 17:37
PSV-spelers Armando Obispo en Ricardo Pepi
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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De veelbesproken transfer van Armando Obispo naar RC Lens is op het allerlaatste moment afgeketst. Waar in Nederland werd aangenomen dat de verdediger er op persoonlijk vlak niet uitkwam met de Franse club, wijst buitenlandse berichtgeving in een heel andere richting. Volgens de sportkrant L'Équipe is de deal geklapt omdat PSV in de afrondende fase plotseling de financiële voorwaarden wilde openbreken.

Eerder vandaag sijpelde door dat de overstap van de verdediger definitief van de baan was. Daarbij werd gemeld dat de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden tussen de linkspoot en de werkgever uit Noord-Frankrijk spaak liepen. De international van Curaçao zou geen handtekening hebben kunnen zetten onder een contract voor vier seizoenen, waardoor de stekker uit de samenwerking werd getrokken.

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In Frankrijk klinkt echter een compleet ander geluid over het mislukken van de miljoenentransfer. L'Équipe meldt dat de mandekker al meerdere dagen zijn jawoord had gegeven aan RC Lens. De clubs leken afgelopen donderdag al een akkoord te hebben bereikt over een vaste transfersom van vier miljoen euro, exclusief bonussen. "PSV wilde de afgelopen uren de cijfers opnieuw bespreken, wat de deal uiteraard heeft geblokkeerd", zo schrijft het Franse medium. Daarmee ligt de oorzaak van de gestrande onderhandelingen volgens deze berichtgeving volledig bij de clubleiding in Eindhoven.

Voor de speler in kwestie betekent deze wending dat hij noodgedwongen terugkeert naar zijn huidige werkgever. De PSV'er had afgelopen zaterdag al afscheid genomen van zijn ploeggenoten, maar wordt vandaag weer verwacht op het trainingskamp in het Duitse Klosterpforte. Daar zal de verdediger de trainingen onder leiding van Peter Bosz weer moeten hervatten. Voor PSV betekent het afketsen van de transfer dat een gewenste uitgaande klapper voorlopig uitblijft, nadat eerder ook al een vertrek van Adamo Nagalo naar het Turkse Corum FK geen doorgang vond.

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Armando Obispo

Armando Obispo
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (5 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
17
2
2024/2025
PSV
14
1
2023/2024
PSV
9
0
2022/2023
PSV
22
2

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