Nieuwsblad: Mark van Bommel wordt bondscoach van België

Mark van Bommel staat op het punt om aan de slag te gaan als de nieuwe bondscoach van België, zo meldt het Belgische Nieuwsblad. De negenenveertigjarige Nederlander heeft een principeakkoord bereikt met de Koninklijke Belgische Voetbalbond en wordt daarmee de opvolger van de vertrekkende Rudi Garcia bij de Rode Duivels. Volgens de laatste berichten zijn de details inmiddels uitgewerkt en is het enkel nog wachten op de officiële presentatie van de nieuwe eindverantwoordelijke.

De voormalig international tekent naar alle waarschijnlijkheid een contract voor twee seizoenen, dat loopt tot en met het Europees kampioenschap van 2028. Er zou inmiddels volledige overeenstemming zijn bereikt over zowel de financiële voorwaarden als de duur van de verbintenis. Van Bommel zat zonder club sinds zijn vertrek bij Royal Antwerp FC in de zomer van 2024 en wachtte sindsdien bewust op het juiste project. Dat heeft hij nu gevonden bij de Belgische nationale ploeg, die na de uitschakeling in de kwartfinale van het recente wereldkampioenschap een nieuwe koers wil varen.

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Sportief directeur Vincent Mannaert voerde de afgelopen periode gesprekken met diverse kandidaten. De beleidsbepaler kwam uiteindelijk uit bij de oud-speler van het Nederlands elftal. De KBVB nam gisteren officieel afscheid van de tweeënzestigjarige Garcia, nadat de ploeg met 2-1 verloor van de latere wereldkampioen Spanje. De voetbalbond ziet in Van Bommel een tactisch sterke trainer en een goede peoplemanager, eigenschappen die volgens Belgische media ontbraken bij zijn voorganger.

Een mogelijk discussiepunt in het Franstalige deel van België is dat de nieuwe bondscoach de taal nog niet machtig is. De voormalig trainer van PSV en VfL Wolfsburg heeft echter aangegeven dat hij het Frans snel onder de knie wil krijgen. De trainer spreekt overigens al Duits, Engels, Italiaans en Spaans. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan de verdere invulling van de technische staf. Naar verwachting wordt er nog een Belgische assistent toegevoegd aan het team van Van Bommel, al zijn daar op dit moment nog geen concrete namen voor bekend.

Voor de oud-middenvelder betekent de aanstelling zijn eerste klus als hoofdcoach van een nationaal elftal, nadat hij eerder al ervaring opdeed als assistent bij de nationale ploegen van Saoedi-Arabië en Australië. Bij de zuiderburen maakte de tacticus eerder al grote indruk door Royal Antwerp in 2023 naar een historische dubbel te leiden. Met de naderende komst van de succestrainer hoopt de KBVB de selectie van een nieuwe impuls te voorzien met het oog op het eindtoernooi van 2028.