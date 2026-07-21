Rutger Castricum deelt schokkende ervaring zoon: 'Dan heb ik die pedojagers wel graag'

Rutger Castricum heeft maandagavond in De Oranjezomer een openhartig en emotioneel verhaal gedeeld over een ingrijpende gebeurtenis binnen zijn gezin. De journalist en vaste tafelgast vertelde hoe een van zijn zoontjes via de populaire online game Roblox in contact kwam met een volwassen man met overduidelijk verkeerde bedoelingen. De presentator schrok dusdanig van de situatie dat hij live op televisie aangaf tegenwoordig wel sympathie te kunnen opbrengen voor zogenoemde pedojagers.

Volgens hem kwam zijn zoon zelf naar hem toe toen de gesprekken op het platform niet pluis aanvoelden. "Eén van mijn zoontjes was via het spelletje Roblox in contact gekomen met een volwassen man", vertelde hij aan tafel. "Als ouder moet je daar heel alert op zijn. Gelukkig heb ik zo'n goede band met mijn zoontje dat hij het zelf kwam vertellen", voegde hij daaraan toe. De jongen toonde de berichten vervolgens aan zijn vader. "Hij kwam bij me en zei: 'Pap, wat is dit? Deze man stelt me allemaal vragen over waar ik woon en wat ik in mijn vrije tijd doe.'" Castricum besloot in eerste instantie anoniem mee te lezen. "Zo heb ik tot twee keer toe live mee kunnen maken hoe hij tegen mijn kind aan het praten was. Dat is echt ziekelijk. Dan gaat je bloed wel koken", verklaarde hij.

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Tijdens een latere vakantie werd de zoon van de presentator opnieuw via het spel benaderd door dezelfde persoon. Dit was voor Castricum het moment om daadwerkelijk in te grijpen. "Mijn zoon riep mij erbij en toen heb ik de telefoon overgenomen", aldus de journalist. "Ik heb hem gevraagd waar hij mee bezig was en gebluft dat de politie onderweg naar hem was. Op dat moment was hij heel schuldbewust en gaf hij gewoon toe dat hij heel ziek bezig was", blikte hij terug op de confrontatie. Ondanks deze bekentenis bleef de tafelgast gefrustreerd achter, voornamelijk omdat de dader zich volledig anoniem op het platform kon begeven. "Het meest trieste is dat ik niks kon doen. Het was allemaal anoniem en er zitten zo veel kinderen op die app die niet beschermd kunnen worden", stelde hij. Deze blinde vlek bracht Castricum tot een opvallende uitspraak over burgergroepen die zelf online op zoek gaan naar vermeende daders. "Dan heb ik die pedojagers wel graag eigenlijk", sprak hij onomwonden.