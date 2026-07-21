en zijn partner Beau de Boer hebben de geboorte van hun tweede kindje kunstmatig laten opwekken, zodat de aanvaller tijdig kon aansluiten bij het trainingskamp van Feyenoord. De voetballer en de dochter van Frank de Boer verwelkomden op 15 juli hun dochter Noé. Omdat de selectie van de Rotterdamse club vijf dagen later afreisde naar het Belgische Tubeke, werd besloten om de natuur een handje te helpen.

Via sociale media gaf De Boer tekst en uitleg over de bijzondere timing rondom de gezinsuitbreiding. "Omdat Calvin volgende week naar een trainingskamp vertrekt, hebben we besloten om een inleiding te plannen", zo schreef ze op Instagram. De bevalling verliep voorspoedig, al was er wel medisch ingrijpen nodig. "Ze wilden de medicatie verhogen om de weeën nog sterker te maken, dus ik zei dat ik eerst een ruggenprik wilde", blikte de kersverse moeder terug op de geboorte van het zusje van hun in 2023 geboren zoon Saint. Ze omschreef de gebeurtenis als een zware, maar mooie beproeving: "Het was de prachtigste, meest intense en emotionele ervaring, maar elke seconde was het waard".

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Voor Stengs is de voorbereiding onder de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst van cruciaal belang. De achtvoudig Oranje-international keerde onlangs terug in De Kuip na een teleurstellende verhuurperiode bij het Italiaanse Pisa. In Italië kwam de linkspoot door blessureleed tot slechts vier competitieduels. Bij Feyenoord is de creatieveling inmiddels weer fit en krijgt hij de kans om zich te bewijzen aan de technische leiding. Tijdens de eerste oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht liet hij zich direct gelden met een doelpunt en een assist.

De selectie van Feyenoord verblijft nog tot en met zaterdag 25 juli in België om de basis te leggen voor het nieuwe seizoen. Binnen de spelersgroep is de rentree van de speler in ieder geval goed ontvangen. Teamgenoot Luciano Valente reageerde onlangs nog op een reeks foto's van de aanvaller met de duidelijke oproep of hij langer in Rotterdam wil blijven. Na het trainingskamp vervolgt Feyenoord de oefencampagne op 2 augustus met een thuiswedstrijd tegen Atalanta Bergamo.