Feyenoord verkoopt Hwang: FC Porto maakt transfersom bekend

In-beom Hwang (29) heeft zijn transfer naar FC Porto te pakken, zo melden de Portugese club en Feyenoord maandagavond via de officiële kanalen. De Zuid-Koreaanse middenvelder, die nog een contract tot medio 2028 had in Rotterdam-Zuid, vertrekt per direct naar de landskampioen van Portugal. FC Porto maakt - in tegenstelling tot Feyenoord - de transfersom bekend.

Ruim een week geleden werd bekend dat Hwang een mondeling akkoord had bereikt over een overstap naar FC Porto, de club van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. Het Portugese Record meldde destijds dat Feyenoord een bod van zeven miljoen euro had afgewezen, maar dat Porto de onderhandelingen voortzette.

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Drie dagen later meldde A Bola dat Feyenoord alsnog akkoord zou zijn gegaan met een bedrag van vijf miljoen euro. De Rotterdammers maken in het officiële bericht geen melding van de transfersom. De Portugese club betaalt een vast bedrag van 4,5 miljoen euro, dat kan oplopen naar vijf miljoen euro. Dat maakt FC Porto bekend aan FR12.

"Ik kan niet genoeg benadrukken hoe vereerd ik mij heb gevoeld om het shirt van Feyenoord te dragen. Ik ben op veel plekken geweest in mijn carrière, maar Rotterdam en De Kuip zijn speciaal voor mij. Ik zal nooit vergeten hoe ik hier vanaf het eerste moment in de armen ben gesloten", reageert Hwang.

"Ik voelde me direct één van jullie en als één van jullie heb ik alles voor Feyenoord gegeven. Aan iedereen die leeft voor deze club, of ik ze nu van dichtbij heb mogen meemaken of vanaf de tribunes: bedankt en het allerbeste. Het was een voorrecht", aldus de middenvelder.

Hwang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado en speelde uiteindelijk 54 officiële wedstrijden voor Feyenoord.