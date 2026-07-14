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Feyenoord wijst miljoenenbod op In-beom Hwang af

14 juli 2026, 08:56
Feyenoord-speler In-beom Hwang
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Feyenoord heeft een miljoenenbod van FC Porto afgewezen, zo meldt Record. De Rotterdamse club kreeg een openingsbod van zeven miljoen euro op de Zuid-Koreaan, maar dat is niet goed genoeg.

Hwang wordt de laatste dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar FC Porto, waar oud Ajax-trainer Francesco Farioli aan het roer staat. Hwang zou zich in de kijker hebben gespeeld bij de Portugese landskampioen met zijn goede prestaties in de groepfase van het WK namens Zuid-Korea. De 29-jarige voetballer heeft met de blauw-witten al een akkoord bereikt over zijn persoonlijke voorwaarden.

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Inmiddels heeft FC Porto ook een officieel bod uitgebracht op de ervaren middenvelder, maar technisch directeur Dévy Rigaux van Feyenoord heeft de aanbieding afgewezen. FC Porto wil volgens Record daarentegen niet 'gekke bedragen op tafel leggen voor de middenvelder, maar de club zal de onderhandelingen met Feyenoord wel voortzetten.

Feyenoord hoopt winst te kunnen maken op Hwang, die in de zomer van 2024 naar De Kuip kwam. Toen betaalden de Rotterdammers een bedrag van zeven miljoen euro aan Rode Ster Belgrado.

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In-Beom Hwang

In-Beom Hwang
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (20 sep. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
1
2024/2025
Feyenoord
21
3
2024/2025
Crvena zvezda
5
0
2023/2024
Olympiakos
0
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
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