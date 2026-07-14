Bas Nijhuis reageert emotioneel en vol ongeloof op overlijden Rob Dieperink

Bas Nijhuis heeft op sociale media emotioneel gereageerd op het plotselinge overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. De arbiter uit Enschede spreekt van 'een groot gemis' na het overlijden van zijn collega op 38-jarige leeftijd.

Maandag kwam het tragische nieuws naar buiten dat Rob Dieperink op 38-jarige leeftijd is overleden. De scheidsrechter werd gevonden in zijn woning in het Gelderse Borculo. De politie heeft laten weten dat de betrokkenheid van anderen is uitgesloten. Verdere informatie wordt vanwege de privacy niet gedeeld.

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Nijhuis is zichtbaar aangeslagen door het nieuws. "Nog steeds vol ongeloof. Wat een gemis…", schrijft de arbiter uit Enschede op sociale media. "Wat hebben we gelachen samen. Eerlijk, nuchter, maar vooral een echte scheidsrechtersvriend."

Sinds het overlijden van Dieperink stromen de reacties uit de voetbalwereld binnen. Ook Danny Makkelie, die veel met hem samenwerkte, stond in een emotioneel bericht stil bij het verlies. "Dan staat de wereld volledig stil. Niets anders lijkt nog belangrijk. Nog maar kort geleden spraken we elkaar tijdens het WK en nu is hij er niet meer. Het is onwerkelijk en nauwelijks te bevatten", schreef hij onder meer.