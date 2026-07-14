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Johan Derksen ligt onder vuur na heftige uitspraken over Rob Dieperink

14 juli 2026, 12:21
Johan Derksen
Foto: © SBS/realtimes
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Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur
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De manier waarop Johan Derksen zich maandagavond heeft uitgesproken over het tragische overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink, leidt tot veel kritiek van kijkers van Vandaag Inside. De analist trok in de uitzending namelijk vergaande conclusies.

Maandagmiddag kwam het tragische nieuws naar buiten dat Rob Dieperink op 38-jarige leeftijd is overleden. De scheidsrechter werd gevonden in zijn woning in het Gelderse Borculo. De politie heeft laten weten dat de betrokkenheid van anderen is uitgesloten. Vanwege privacy worden verder geen mededelingen gedaan over de doodsoorzaak.

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Johan Derksen sprak zich maandagavond in Vandaag Inside uit over het nieuws. "Het gekke is dat ik er niet van opkeek", begon Derksen. "Als in de media komt dat je handtastelijk bent geweest bij een minderjarige, is dat het ergste wat kan gebeuren. Je hele leven kan dan veranderen. Als hij inderdaad aan een zeventienjarige jongen heeft gezeten – of een poging heeft gedaan – heeft hij het er zelf een beetje naar gemaakt. Maar het is wel een heel triest einde. Als ik zo in de media zou komen, zou ik ook in staat zijn om er een einde aan te maken. Dan durf je toch niet meer naar buiten? In voetbalstadions had hij geen leven meer gehad."

Strafrechtadvocaat Job Knoester, eveneens te gast in het programma, plaatste direct een kanttekening bij de uitspraken van Derksen. "Het is ontegenzeggelijk triest, maar ik zou toch een beetje oppassen met dit soort conclusies", reageerde hij.

Derksen krijgt veel kritiek

Ook onder kijkers van Vandaag Inside klinken kritische geluiden. Onder het fragment, dat door het programma op YouTube is gedeeld, stromen tientallen afkeurende reacties binnen.

"Pure speculatie dit van Derksen. Respectloos", schrijft een kijker. "Derksen gaat hier gruwelijk de fout in. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. En de KNVB heeft wél hulp verleend aan hem", reageert een ander. "Wat een schandalige vertoning van Derksen. Dit is pure speculatie. Ook over het feit dat de KNVB zich niet zou hebben ontfermd", luidt een andere reactie.

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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