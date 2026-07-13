Johan Derksen heeft gereageerd op het overlijden van Rob Dieperink. De analist sprak maandagavond bij Vandaag Inside Oranje over de scheidsrechter en stond stil bij de impact van de recente gebeurtenissen rondom de arbiter. Gast Job Knoester plaatst kanttekeningen bij de uitspraken van De Snor.

Maandag kwam het tragische nieuws naar buiten dat Rob Dieperink op 38-jarige leeftijd is overleden. De scheidsrechter werd gevonden in zijn woning in het Gelderse Borculo. De politie meldt dat de betrokkenheid van andere personen is uitgesloten. Vanwege privacy wordt er niets bekendgemaakt over de doodsoorzaak.

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“Het gekke is dat ik er niet van opkeek”, begint Derksen. “Als in de media komt dat je handtastelijk bent geweest bij een minderjarige, is dat het ergste wat kan gebeuren. Het hele leven kan dan veranderen. Als hij inderdaad aan een zeventienjarige jongen heeft gezeten – of een poging heeft gedaan – heeft hij het er zelf een beetje naar gemaakt. Maar het is wel een heel triest einde”, aldus de televisiepersoonlijkheid.

Wilfred Genee wijst Derksen erop dat de zaak rondom de mogelijke aanranding is geseponeerd. “Het is triest, maar je weet niet of dat überhaupt een reden is van wat er is gebeurd”, zegt strafrechtenadvocaat Job Knoester.

Derksen: “Job, als ik zo in de media zou komen, zou ik ook in staat zijn om er een einde aan te maken. Dan durf je toch niet meer naar buiten? In voetbalstadions had hij geen leven meer gehad.”

Genee plaatst daar een kanttekening bij: “We weten niet met zekerheid dat het om zelfdoding gaat.” Derksen verwijst vervolgens naar geluiden uit de omgeving van Dieperink. “Een vriend van hem heeft op social media al berichten gezet dat het wel daarom ging.”

Knoester waarschuwt vervolgens voor te snelle conclusies. “Het is ontegenzeggelijk triest, maar ik zou toch een beetje oppassen met dit soort conclusies”, aldus de strafrechtenadvocaat. Het onderwerp wordt vervolgens niet meer besproken in de uitzending.