Live voetbal

Jordi Cruijff lacht eerste bod op Anton Gaaei weg

13 juli 2026, 19:42
Anton Gaaei
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
Maak ons je Google-favoriet

Ajax neemt het bod van Eintracht Frankfurt op Anton Gaaei niet serieus, zo meldt De Telegraaf. De verdediger van de Amsterdammers is persoonlijk rond met de Duitse club, maar stond maandag gewoon op het trainingsveld.

Maandagmiddag kwam via Florian Plettenberg naar buiten dat de Deense rechtsback een volledig mondeling akkoord zou hebben bereikt met Frankfurt. De Bundesliga-club wilde de verdediger overnemen van Ajax voor een bedrag van zo’n twee miljoen euro. Daarnaast zou er een contract tot medio 2031 klaarliggen voor Gaaei.

Artikel gaat verder onder video

Later op maandag meldt De Telegraaf dat een vertrek van Gaaei voorlopig niet aan de orde is. “Een eerste bod van de Bundesliga-club van iets meer dan twee miljoen euro is door de Amsterdammers weggelachen”, schrijft Mike Verweij.

Gaaei, die in de zomer van 2023 voor een bedrag van 4,5 miljoen euro werd opgepikt bij Viborg, moet ‘een veelvoud’ opleveren van het door Frankfurt geboden bedrag. “Als dat niet op tafel komt, dan zien zij in de rechtsback een bruikbare kracht in de selectie. Gaaei heeft een contract tot de zomer van 2028 en van de nieuwe trainer Míchel hoeft hij niet weg.”

➡️ Meer over Anton Gaaei

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Marcos Leonardo

'Marcos Leonardo wordt een na duurste Ajax-aankoop aller tijden'

  • Gisteren, 12:59
  • Gisteren, 12:59
  • 13
Azzedine Ounahi

Ajax zet zinnen op komst van WK-uitblinker Azzedine Ounahi

  • za 11 juli, 19:49
  • 11 jul. 19:49
  • 7
Sean Steur

Pijnlijke onthulling over de vader van Sean Steur: 'Op De Toekomst deden ze...'

  • vr 10 juli, 09:04
  • 10 jul. 09:04
  • 10
2 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.042 Reacties
1.386 Dagen lid
20.128 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

3,5m in het ene artikel en 4,5m in het andere? Maar 2m is lachertje natuurlijk, zal toch echt boven de 7 moeten zijn.

Kicker
518 Reacties
730 Dagen lid
1.279 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Laat hem nog maar even blijven. Heeft een mooi schot in de benen en kan nog veel betekenen voor het team.

Vriendje Stokvis
1.974 Reacties
662 Dagen lid
9.303 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik vind het nog veel 2 miljoen. Een speler die altijd werd uitgefloten en eigenlijk allang weg moest zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.042 Reacties
1.386 Dagen lid
20.128 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

3,5m in het ene artikel en 4,5m in het andere? Maar 2m is lachertje natuurlijk, zal toch echt boven de 7 moeten zijn.

Kicker
518 Reacties
730 Dagen lid
1.279 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Laat hem nog maar even blijven. Heeft een mooi schot in de benen en kan nog veel betekenen voor het team.

Vriendje Stokvis
1.974 Reacties
662 Dagen lid
9.303 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik vind het nog veel 2 miljoen. Een speler die altijd werd uitgefloten en eigenlijk allang weg moest zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Anton Gaaei

Anton Gaaei
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (19 nov. 2002)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
28
1
2024/2025
Ajax
25
3
2023/2024
Jong Ajax
8
0
2023/2024
Ajax
25
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws