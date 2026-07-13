Ajax neemt het bod van Eintracht Frankfurt op Anton Gaaei niet serieus, zo meldt De Telegraaf. De verdediger van de Amsterdammers is persoonlijk rond met de Duitse club, maar stond maandag gewoon op het trainingsveld.
Maandagmiddag kwam via Florian Plettenberg naar buiten dat de Deense rechtsback een volledig mondeling akkoord zou hebben bereikt met Frankfurt. De Bundesliga-club wilde de verdediger overnemen van Ajax voor een bedrag van zo’n twee miljoen euro. Daarnaast zou er een contract tot medio 2031 klaarliggen voor Gaaei.
Later op maandag meldt De Telegraaf dat een vertrek van Gaaei voorlopig niet aan de orde is. “Een eerste bod van de Bundesliga-club van iets meer dan twee miljoen euro is door de Amsterdammers weggelachen”, schrijft Mike Verweij.
Gaaei, die in de zomer van 2023 voor een bedrag van 4,5 miljoen euro werd opgepikt bij Viborg, moet ‘een veelvoud’ opleveren van het door Frankfurt geboden bedrag. “Als dat niet op tafel komt, dan zien zij in de rechtsback een bruikbare kracht in de selectie. Gaaei heeft een contract tot de zomer van 2028 en van de nieuwe trainer Míchel hoeft hij niet weg.”
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
3,5m in het ene artikel en 4,5m in het andere? Maar 2m is lachertje natuurlijk, zal toch echt boven de 7 moeten zijn.