Ajax neemt het bod van Eintracht Frankfurt op niet serieus, zo meldt De Telegraaf. De verdediger van de Amsterdammers is persoonlijk rond met de Duitse club, maar stond maandag gewoon op het trainingsveld.

Maandagmiddag kwam via Florian Plettenberg naar buiten dat de Deense rechtsback een volledig mondeling akkoord zou hebben bereikt met Frankfurt. De Bundesliga-club wilde de verdediger overnemen van Ajax voor een bedrag van zo’n twee miljoen euro. Daarnaast zou er een contract tot medio 2031 klaarliggen voor Gaaei.

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Later op maandag meldt De Telegraaf dat een vertrek van Gaaei voorlopig niet aan de orde is. “Een eerste bod van de Bundesliga-club van iets meer dan twee miljoen euro is door de Amsterdammers weggelachen”, schrijft Mike Verweij.

Gaaei, die in de zomer van 2023 voor een bedrag van 4,5 miljoen euro werd opgepikt bij Viborg, moet ‘een veelvoud’ opleveren van het door Frankfurt geboden bedrag. “Als dat niet op tafel komt, dan zien zij in de rechtsback een bruikbare kracht in de selectie. Gaaei heeft een contract tot de zomer van 2028 en van de nieuwe trainer Míchel hoeft hij niet weg.”