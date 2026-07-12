Lionel Messi was zaterdagnacht niet blij met scheidsrechter João Pinheiro tijdens de WK-kwartfinale tussen Argentinië en Zwitserland. De aanvoerder van de wereldkampioen ging in discussie met Pinheiro, die direct een duidelijke boodschap meekreeg van de sterspeler.

Het incident speelde zich af in de eerste helft, op een moment dat Argentinië op voorsprong stond. Nadat Pinheiro een vrije trap had toegekend aan Zwitserland vlak buiten het strafschopgebied, wees hij aan waar de Argentijnse muur moest plaatsnemen. Messi sloot zich daarbij aan, maar maakte tegelijkertijd bezwaar tegen de eerdere overtreding.

Artikel gaat verder onder video

Toen de scheidsrechter daarop reageerde, schoot dat bij de captain in het verkeerde keelgat. Messi maakte onmiddellijk duidelijk wat hij daarvan vond. "Praat normaal tegen me, met respect. Ik heb jou ook met respect aangesproken", beet hij de arbiter toe volgens liplezers. De woordenwisseling bleef niet beperkt tot dat ene moment en kreeg zelfs in de daaropvolgende fase nog een vervolg.

Messi drukt opnieuw zijn stempel op Argentinië

De emoties liepen hoog op in een wedstrijd waarin Messi opnieuw een belangrijke rol opeiste. De aanvaller verzorgde de assist bij de openingstreffer van Alexis Mac Allister en bleef ook na de Zwitserse gelijkmaker het creatieve brein van de Argentijnse aanval. Vrijwel iedere gevaarlijke aanval liep via de aanvoerder.

Twintig minuten voor tijd kreeg Messi bovendien een elleboogstoot van de Zwitserse captain Granit Xhaka. Daarbij liep hij een snee op vlak bij zijn oog en moest hij zich tijdens een drinkpauze laten behandelen. Ondanks de blessure kon hij zonder problemen verder spelen.

Niet veel later leek Messi alsnog het verschil te maken. Een scherpe steekpass van Leandro Paredes zette hem oog in oog met doelman Gregor Kobel, maar de keeper van Borussia Dortmund voorkwam met een redding dat Argentinië opnieuw op voorsprong kwam.

Emotionele momenten voor én tijdens de wedstrijd

Met zijn assist op Mac Allister bereikte Messi bovendien een nieuwe mijlpaal. De Argentijn staat inmiddels op tien assists op WK's, verdeeld over zes eindrondes. Daarnaast heeft hij inmiddels 21 WK-doelpunten achter zijn naam en is hij de meest trefzekere speler uit de geschiedenis van het wereldkampioenschap.