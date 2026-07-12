FIFA houdt potentieel bewijsstuk achter na Noorwegen - Engeland

De gelijkmaker van Jude Bellingham in de WK-kwartfinale tussen Engeland en Noorwegen blijft onderwerp van discussie. Op televisie leek de bal vlak daarvoor een overheadkabel van het camerasysteem te raken, maar de treffer bleef staan. Hoe zit dat precies? FCUpdate dook in de techniek, de regelgeving en de rechtenstructuur achter het WK.

Tijdens de kwartfinale in Miami Gardens protesteerden de Noorse spelers en staf direct nadat Bellingham de 1-1 had gemaakt. Volgens hen veranderde een doeltrap van richting nadat de bal een kabel van het camerasysteem had geraakt. FIFA kwam na afloop echter met een andere verklaring. Volgens de wereldvoetbalbond registreerde de sensor in de Connected Ball (de 'Snickometer') geen piek in de zogeheten 'hartslag', waardoor er volgens FIFA geen bewijs was dat de bal daadwerkelijk contact had gemaakt met de kabel.

Waarom de spidercam een vaste rol speelt op het WK

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Hoewel vaak wordt gesproken over een spidercam, gebruikt FIFA officieel de bredere term cablecam. Die camera maakt standaard deel uit van de uitgebreide televisieproductie tijdens het WK 2026.

Voor iedere van de 104 wedstrijden worden liefst 45 camera's ingezet. Daaronder vallen naast cablecams ook RefCams, polecams, cinecamera's en 360-gradencamera's. Alle beelden worden centraal doorgestuurd naar het International Broadcast Centre (IBC) in Dallas. Vanuit dat centrum verzorgt Host Broadcast Services (HBS) namens FIFA onder meer de regie, replays, graphics, distributie van de wereldfeed en de ondersteuning van de VAR.

Het systeem voor de spidercam bestaat uit een camera die met vier kabels door het stadion beweegt en wordt bestuurd door een gespecialiseerde crew met een pilot, camera-operator en technici. Welke beelden uiteindelijk wereldwijd worden uitgezonden, wordt centraal aangestuurd binnen de host-broadcastproductie van FIFA en HBS.

Had het doelpunt moeten worden afgekeurd?

Volgens de spelregels is dat volledig afhankelijk van één cruciale vraag: raakte de bal daadwerkelijk de kabel?

Wanneer een bal een extern object raakt, schrijft de IFAB voor dat het spel moet worden stilgelegd en moet worden hervat met een scheidsrechtersbal. Een overheadkabel valt daarbij onder een externe factor. Omdat het incident plaatsvond in de directe aanvallende fase voorafgaand aan een doelpunt, viel het bovendien binnen het bereik van een VAR-review.

Dat betekent dat de VAR had kunnen ingrijpen wanneer overtuigend was vastgesteld dat de bal de kabel daadwerkelijk had geraakt. In dat geval had de gelijkmaker van Bellingham niet mogen blijven staan en had het spel moeten worden hervat met een scheidsrechtersbal.

Dat gebeurde echter niet. FIFA baseerde zich op de gegevens van de Connected Ball, waarvan de ingebouwde sensor geen contact met de kabel registreerde. Daardoor bleef het doelpunt formeel overeind.

De televisiebeelden zorgden weliswaar voor veel discussie doordat de bal voor velen een afwijkende baan leek te volgen, maar volgens FIFA vormden de beschikbare balgegevens geen bewijs van een daadwerkelijke aanraking.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Wie beschikt over de beslissende beelden?

De grootste kans om het incident verder op te helderen, ligt bij FIFA zelf. De wereldvoetbalbond is namelijk eigenaar van alle audiovisuele rechten van het WK 2026 en beschikt over de complete host-broadcastproductie. HBS produceert en distribueert de beelden namens FIFA, maar is niet de rechthebbende.

Naast de reguliere televisiebeelden beschikt FIFA waarschijnlijk ook over aanvullende camerahoeken, afzonderlijke camera-opnamen (ISO-feeds), uitgebreide trackingdata en de gegevens van de Connected Ball. Dankzij zestien optische trackingcamera's per stadion kan bovendien een volledige driedimensionale reconstructie van iedere wedstrijd worden gemaakt.

Ook internationale rechtenhouders zoals BBC, ITV, NOS, FOX Sports, Telemundo, TV 2 Norway en NRK ontvangen naast de reguliere wereldfeed aanvullende camerafeeds binnen hun licentie. Dat betekent dat meerdere omroepen technisch toegang kunnen hebben gehad tot extra beelden van het bewuste moment, al mogen zij die niet automatisch zelfstandig openbaar maken.

De betrokken nationale teams kunnen via FIFA's analysetools eveneens wedstrijdbeelden bekijken voor prestatieanalyse, maar beschikken daarmee niet automatisch over het recht om die beelden publiek te verspreiden.

FIFA kan beelden van de spidercam vrijgeven

Het is opmerkelijk dat de beelden van de spidercam zelf nog niet zijn vrijgegeven. Het is aannemelijk dat contact van de bal met de kabel zou leiden tot een zichtbare schok in de beelden.

Dat hoeft niet per definitie het geval te zijn. Een spidercam is namelijk een geavanceerd, gestabiliseerd camerasysteem dat met vier kabels door het stadion wordt bewogen. Dankzij actieve stabilisatie en gimbals zijn deze systemen juist ontworpen om trillingsvrije beelden te produceren.

Zelfs als een bal een van de kabels raakt, hoeft dat daarom niet automatisch te leiden tot een zichtbare schok in het uitgezonden beeld. Of zo'n beweging zichtbaar is, hangt af van meerdere factoren, zoals de plek waar de bal de kabel raakt, de kracht van de impact en hoeveel van die beweging door de stabilisatie wordt weggefilterd.

Wel is het vrijgeven van deze beelden een makkelijke stap die de FIFA kan zetten om sceptici verder te overtuigen. Als dat contact er niet is, zou er geen enkele schok zichtbaar moeten zijn. Het is in ieder geval een argument dat de bond kan aanvoeren bovenop de vrijgegeven meting van de Snickometer.