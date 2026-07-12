Waarom Ajax de portemonnee trekt voor Marcos Leonardo

Ajax heeft goede papieren om zich te versterken met . Volgens verschillende media in Nederland en Brazilië is de Braziliaanse spits van Al-Hilal op weg naar Amsterdam. Met zijn transfer zou circa 25 miljoen euro gemoeid zijn. Maar wie is de aanvaller die Ajax op de radar heeft?

Marcos Leonardo is voor veel Nederlandse voetballiefhebbers nog een relatief onbekende naam. Toch bouwt de Braziliaan al jarenlang aan een indrukwekkend cv. Bij Santos groeit hij uit tot de grote doelpuntenmaker, Benfica haalt hem naar Europa en tegenwoordig staat hij onder contract bij Al-Hilal. Zijn productie is opvallend constant: in 274 officiële wedstrijden voor die drie clubs is hij goed voor liefst 110 doelpunten.

Van wonderkind bij Santos naar doelpuntenmachine

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Marcos Leonardo Santos Almeida wordt op 2 mei 2003 geboren in Itapetinga, in de Braziliaanse deelstaat Bahia. Op elfjarige leeftijd sluit hij zich aan bij de jeugdopleiding van Santos, de club waar ook Pelé en Neymar groot worden. Zijn vader, Marcos Coringa, speelde zelf op amateurniveau en speelde een belangrijke rol in zijn ontwikkeling als voetballer.

Zijn profdebuut volgt in augustus 2020. Zelf noemt hij dat later 'een van de grootste dromen' uit zijn leven. Vanaf dat moment ontwikkelt hij zich razendsnel tot het gezicht van een Santos-ploeg die sportief moeilijke jaren beleeft. Terwijl de resultaten tegenvallen, blijft Marcos Leonardo produceren.

Voor Santos speelt hij 168 officiële wedstrijden, waarin hij 54 keer scoort en 9 assists levert. Vooral in 2022 en 2023 ontpopt hij zich tot dé doelpuntenmaker van de club met twee seizoenen van telkens 21 treffers.

Zijn prestaties blijven internationaal niet onopgemerkt. Op het WK onder 20 van 2023 maakt hij vijf doelpunten in vijf wedstrijden en krijgt hij van de FIFA de Silver Boot als tweede topscorer van het toernooi.

Een transfer naar Benfica volgt begin 2024. Daar laat hij direct zijn neusje voor de goal zien, maar zijn Portugese avontuur duurt uiteindelijk slechts enkele maanden. In 24 wedstrijden komt hij tot acht doelpunten voordat Al-Hilal hem overneemt. Sindsdien heeft hij in Saudi-Arabië 48 doelpunten gemaakt in 82 officiële wedstrijden, waarmee hij zijn totaal op 110 goals brengt.

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Een spits die leeft voor doelpunten

Hoewel hij vaak scoort, vormen zijn beweging zonder bal ook een belangrijke kwaliteit. Zijn loopacties, timing en gevoel voor ruimte tussen verdedigers. Het is een spits die voortdurend in de juiste positie verschijnt om kansen af te ronden: Leonardo geldt als een sterke aanvaller die met beide benen kan afronden.

Zijn statistieken bevestigen dat beeld. In de Saudi Pro League van 2025/26 maakt hij 13 competitiedoelpunten uit slechts 53 schoten. Meer dan de helft van zijn pogingen belandt tussen de palen en zijn expected goals wijzen erop dat hij zijn kansen zelfs iets beter afmaakt dan gemiddeld.

Bij Benfica maakt hij ook indruk. Trainer Roger Schmidt is na zijn eerste optreden direct enthousiast en zegt dat hij 'erg blij' is met zijn nieuwe spits. Ook Jorge Jesus, zijn trainer bij Al-Hilal, ziet precies waarom hij hem zo graag wilde hebben. Volgens de Portugees past Marcos Leonardo perfect binnen zijn speelwijze, niet alleen vanwege zijn leeftijd, maar vooral vanwege zijn technische kwaliteiten.

Zijn profiel kent ook duidelijke kanttekeningen. Marcos Leonardo is geen spits die voortdurend als aanspeelpunt fungeert of een aanval volledig op sleeptouw neemt. Zijn passvolume ligt relatief laag en scoutingsrapporten noemen zijn balvastheid en eindpassing als ontwikkelpunten. Hij werkt hard zonder bal, maar is evenmin een onvermoeibare pressingmachine. Zijn grootste waarde ontstaat wanneer hij in en rond het strafschopgebied kan bewegen en op intuïtie kansen kan afmaken.

Dat maakt hem eerder een moderne, mobiele 'box-9' dan een spits van het type Sébastien Haller of Wout Weghorst. Voor een ploeg die veel kansen creëert in de zestien is hij een ideale afmaker. Voor een team dat voortdurend een kapstokspits zoekt, ligt dat minder vanzelfsprekend.

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Controverse in 2023

Zijn carrière kent ook een minder fraaie episode. In de zomer van 2023 probeert AS Roma hem over te nemen. Terwijl Santos de transfer tegenhoudt, verschijnt Marcos Leonardo op het trainingscomplex om vervolgens te vragen niet mee te hoeven trainen. Het incident zorgt in Brazilië voor flinke ophef. Zelf kijkt hij later terug op die periode als een belangrijk leermoment. Opvallend genoeg blijft hij ondanks alle commotie gewoon de topscorer van Santos met 21 doelpunten in dat seizoen.

Daar tegenover staat een zeer persoonlijk verhaal dat veel indruk maakt tijdens het WK voor clubs. Na zijn doelpunten tegen Manchester City vertelt Marcos Leonardo dat zijn moeder maandenlang op de intensive care heeft gelegen, waarvan 23 dagen aan de beademing. Hij zegt dat hij na ieder doelpunt onmiddellijk aan haar denkt.

Waarom Ajax hem wil

Dat Ajax zich nu meldt, is goed te verklaren. In 2025 wordt Marcos Leonardo uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Saudi Pro League nadat hij negen keer scoort in vijf wedstrijden. Op het WK voor clubs maakt hij vervolgens vier doelpunten in vijf duels, waaronder twee tegen Manchester City. Ook afgelopen seizoen blijft hij produceren met negentien officiële treffers voor Al-Hilal. Zijn blessurehistorie oogt bovendien relatief beperkt, met alleen een knieblessure in 2024 en een adductorspierblessure in 2025.

Alles bij elkaar ontstaat het profiel van een spits die nauwelijks energie verspilt aan overbodige acties, maar vrijwel volledig leeft voor het moment waarop de bal in het strafschopgebied verschijnt. Als Ajax een nummer negen zoekt die voortdurend in scoringspositie komt en kansen genadeloos afstraft, lijkt Marcos Leonardo uitstekend in dat plaatje te passen. Zoekt de club vooral een aanspeelpunt dat het spel naar zich toe trekt, dan zullen de Amsterdammers elders moeten kijken.