Vader van Haaland gaat los en wijst hoofdschuldige aan na Noorwegen - Engeland

De kwartfinale tussen Engeland en Noorwegen houdt de gemoederen flink bezig. Niet alleen bondscoach Ståle Solbakken plaatste vraagtekens bij enkele arbitrale beslissingen, ook Alf-Inge Haaland liet na de 2-1 nederlaag van de Noren duidelijk van zich horen. De vader van is ervan overtuigd dat zijn land tekort is gedaan.

Op sociale media reageert de oud-international kort na het laatste fluitsignaal op een bericht van journalist Henry Winter. Volgens Haaland speelde de arbitrage een doorslaggevende rol in de uitschakeling van Noorwegen. "De scheidsrechter heeft Engeland gered. Ik hoop dat jullie nu ook het WK winnen, maar ik heb echt het gevoel dat we vandaag zijn beroofd", schrijft Alf-Inge Haaland, die een groot deel van zijn actieve carrière in Engeland doorbracht.

In een andere tweet deelde Haaland senior een sneer uit na de beslissende treffer van Jude Bellingham. "Goed gedaan, Bellingham en scheidsrechter", luidde zijn veelzeggende reactie.

Discussie over afgekeurde treffer

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De frustratie bij Noorwegen ontstond onder meer na een afgekeurd doelpunt van Torbjørn Heggem. Die treffer had de Noren op een 2-1 voorsprong gezet, maar werd afgekeurd omdat Erling Haaland bij een hoekschop Elliot Anderson zou hebben geduwd.

Daarnaast ontstond discussie over de 1-1 van Engeland. Bondscoach Ståle Solbakken vermoedde dat een uittrap van Noorwegen onderweg een van de kabels boven het speelveld had geraakt, waardoor de bal volgens hem 'recht uit de hemel' naar beneden viel. Volgens gegevens van de balsensor van de FIFA is er geen contact met een kabel geweest.

Haaland trok ook in het stadion de aandacht. Televisiecamera's legden vast hoe hij twee vingers opstak richting iemand op de tribune, nadat een aan Engeland toegekende penalty werd ingetrokken. Het gebaar wordt in Engeland als beledigend opgevat.

Erling Haaland wijst niet naar de arbitrage

Erling Haaland zelf erkent dat topploegen vaak profiteren van beslissingen die de goede kant op vallen. "Normaal gesproken krijgt de beste ploeg, en dat is Engeland natuurlijk als je naar de selectie kijkt, dit soort beslissingen vaak mee. Bij Manchester City valt het meestal ook mijn kant op", aldus Haaland. Engeland neemt het woensdag in de halve finale van het WK op tegen Argentinië.