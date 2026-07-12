stevent af op een vertrek bij Feyenoord. Nadat al duidelijk werd dat de Rotterdamse club zijn aflopende verbintenis niet wil verlengen en nadrukkelijk inzet op de komst van Tjark Ernst, heeft zich nu een concrete gegadigde gemeld. Het gedegradeerde VfL Wolfsburg heeft de Duitse doelman op de radar, schrijft De Telegraaf.

De Duitse club is op zoek naar een nieuwe keeper en ziet in Wellenreuther een serieuze kandidaat. Eerder leek Wolfsburg dicht bij een akkoord met Hertha BSC-doelman Tjark Ernst, maar na de degradatie uit de Bundesliga verdween die mogelijkheid van tafel. Daardoor is de blik nu gericht op de huidige sluitpost van Feyenoord.

Feyenoord houdt rekening met vertrek Wellenreuther

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Dat een transfer deze zomer tot de mogelijkheden behoort, werd zaterdag na de met 3-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Club Brugge bevestigd door trainer Giovanni van Bronckhorst. De oefenmeester maakte duidelijk dat Feyenoord voorbereid is op een eventueel vertrek van de ervaren Duitser.

"De mogelijkheid op een verkoop is er altijd, voor elke speler. Iedere speler heeft een prijs, we moeten voorbereid zijn als er iets gebeurt en opties klaarhebben om ons te versterken. Dévy (technisch directeur Rigaux, red.) is daar dagelijks mee bezig", zei Van Bronckhorst.

Die woorden sluiten aan bij eerdere berichtgeving dat Feyenoord Wellenreuther heeft laten weten zijn contract, dat nog één seizoen doorloopt, niet te verlengen. Volgens FR12 heeft de dertigjarige doelman dat opgevat als een duidelijk signaal dat hij niet langer de beoogde eerste keeper is, waardoor hij zelf inzet op een transfer.

Ernst beoogde opvolger in De Kuip

Feyenoord heeft de opvolging inmiddels al in gang gezet. De Rotterdammers richten zich nadrukkelijk op de komst van Tjark Ernst, die ook in de belangstelling staat van Celtic en Borussia Mönchengladbach. De Duitse doelman geldt als de beoogde nieuwe nummer één onder de lat.

Wellenreuther begon de voorbereiding nog als eerste keeper én aanvoerder van Feyenoord. De Duitser speelt sinds 2022 in De Kuip, aanvankelijk op huurbasis en later definitief. In totaal kwam hij 125 keer in actie voor de Rotterdammers, waarin hij 37 keer de nul hield.

Met zijn contract dat nog één jaar doorloopt, lijkt dit voor Feyenoord bovendien het laatste moment om nog een transfersom voor de doelman te ontvangen.