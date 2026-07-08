gaat deze zomer op zoek naar een nieuwe club, zo weet FR12. Feyenoord heeft de sluitpost laten weten dat zijn huidige contract, dat tot medio 2027 doorloopt, niet zal worden verlengd.

Wellenreuther kwam in de zomer van 2022 op huurbasis van RSC Anderlecht naar Feyenoord, waarna de Rotterdammers hem het jaar erop definitief inlijfden. De Duitser begon als reservedoelman in De Kuip, maar mede door blessureleed van Justin Bijlow ontwikkelde hij zich tot eerste keeper. De afgelopen maanden was hij onder Robin van Persie zelfs aanvoerder van Feyenoord.

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De dertigjarige keeper zette in de zomer van 2024 voor het laatst zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, waarmee hij nog een seizoen vastligt in De Kuip. Volgens FR12 heeft de clubleiding van Feyenoord Wellenreuther inmiddels geïnformeerd dat zijn contract niet zal worden verlengd. De keeper ziet dit als een duidelijk signaal dat hij niet langer de beoogde eerste keuze onder de lat is, dus zet hij erop in zijn geluk elders te beproeven. Tot dusver kwam Wellenreuther in alle competities 125 keer in actie voor Feyenoord. Daarin kreeg hij 161 tegentreffers en wist hij 37 keer zijn doel schoon te houden.

De Rotterdammers hebben met Tjark Ernst de beoogde nieuwe doelman al in beeld. De 23-jarige landgenoot van Wellenreuther beschikt over een afkoopsom van vijf miljoen euro bij Hertha BSC, die Feyenoord al zou hebben geactiveerd. Het is nu aan de keeper om te beslissen waar hij zijn loopbaan wil voortzetten. Naast Feyenoord zouden ook Celtic en Borussia Mönchengladbach interesse hebben in de sluitpost.