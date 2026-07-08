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‘Timon Wellenreuther trekt conclusie na boodschap van Feyenoord’

8 juli 2026, 14:58
Timon Wellenreuther FC Utrecht Feyenoord
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Timon Wellenreuther gaat deze zomer op zoek naar een nieuwe club, zo weet FR12. Feyenoord heeft de sluitpost laten weten dat zijn huidige contract, dat tot medio 2027 doorloopt, niet zal worden verlengd.

Wellenreuther kwam in de zomer van 2022 op huurbasis van RSC Anderlecht naar Feyenoord, waarna de Rotterdammers hem het jaar erop definitief inlijfden. De Duitser begon als reservedoelman in De Kuip, maar mede door blessureleed van Justin Bijlow ontwikkelde hij zich tot eerste keeper. De afgelopen maanden was hij onder Robin van Persie zelfs aanvoerder van Feyenoord.

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De dertigjarige keeper zette in de zomer van 2024 voor het laatst zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, waarmee hij nog een seizoen vastligt in De Kuip. Volgens FR12 heeft de clubleiding van Feyenoord Wellenreuther inmiddels geïnformeerd dat zijn contract niet zal worden verlengd. De keeper ziet dit als een duidelijk signaal dat hij niet langer de beoogde eerste keuze onder de lat is, dus zet hij erop in zijn geluk elders te beproeven. Tot dusver kwam Wellenreuther in alle competities 125 keer in actie voor Feyenoord. Daarin kreeg hij 161 tegentreffers en wist hij 37 keer zijn doel schoon te houden.

De Rotterdammers hebben met Tjark Ernst de beoogde nieuwe doelman al in beeld. De 23-jarige landgenoot van Wellenreuther beschikt over een afkoopsom van vijf miljoen euro bij Hertha BSC, die Feyenoord al zou hebben geactiveerd. Het is nu aan de keeper om te beslissen waar hij zijn loopbaan wil voortzetten. Naast Feyenoord zouden ook Celtic en Borussia Mönchengladbach interesse hebben in de sluitpost.

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Celta de Grifo
42 Reacties
881 Dagen lid
36 Likes
Celta de Grifo
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Ergens jammer, want ik zou Timon graag als 2e keeper erbij houden. Maar het is wel een logische keuze van hem om te vertrekken na dit signaal. Ook logisch van Feyenoord om door te schakelen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Celta de Grifo
42 Reacties
881 Dagen lid
36 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ergens jammer, want ik zou Timon graag als 2e keeper erbij houden. Maar het is wel een logische keuze van hem om te vertrekken na dit signaal. Ook logisch van Feyenoord om door te schakelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
33
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

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