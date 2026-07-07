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‘Feyenoord krijgt duidelijkheid over Bos: doemscenario uitgesloten’

7 juli 2026, 12:02
Jordan Bos van Australië
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Het Australische 10 Sport heeft een update gegeven over de blessure die Feyenoord-back Jordan Bos opliep in het WK-duel tussen de Socceroos en Egypte. De verdediger heeft zijn eerste scans achter de rug, waarmee het ergste scenario werd uitgesloten.

Bos was de afgelopen weken met Australië actief op het WK, waar het land het tot de zestiende finale schopte. Daarin was Egypte de tegenstander en wisten beide ploegen in 120 minuten een keer te scoren. In de strafschoppenreeks, waarvoor Mathew Ryan vlak voor tijd als invaller binnen de lijnen kwam, bleken de Noord-Afrikanen uiteindelijk te sterk.

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Australië moest het in de wedstrijd echter lange tijd zonder Bos stellen, nadat de verdediger op slag van rust over het been van Rami Rabia ging en aangeslagen achterbleef. De Feyenoorder kon niet op eigen kracht van het veld af en keerde na de pauze ook niet terug op het veld. Er werd direct gevreesd voor een ernstige blessure.

Inmiddels heeft Bos een eerste scan ondergaan en volgens 10 Sport is het ergste scenario, een gescheurde kruisband, daarmee uitgesloten. De Australiër keert nu terug naar Rotterdam, waar hij verder onderzocht zal worden. Aan de hand van de aanvullende scans zal Feyenoord kunnen bepalen hoe lang Bos precies uit de roulatie zal zijn.

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Australië - Egypte

1 - 1
Gespeeld op 3 jul. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Jordan Bos

Jordan Bos
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (29 okt. 2002)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
28
4
2025/2026
Westerlo
0
0
2024/2025
Westerlo
18
4
2023/2024
Westerlo
26
3

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

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