‘Feyenoord krijgt duidelijkheid over Bos: doemscenario uitgesloten’

Het Australische 10 Sport heeft een update gegeven over de blessure die Feyenoord-back opliep in het WK-duel tussen de Socceroos en Egypte. De verdediger heeft zijn eerste scans achter de rug, waarmee het ergste scenario werd uitgesloten.

Bos was de afgelopen weken met Australië actief op het WK, waar het land het tot de zestiende finale schopte. Daarin was Egypte de tegenstander en wisten beide ploegen in 120 minuten een keer te scoren. In de strafschoppenreeks, waarvoor Mathew Ryan vlak voor tijd als invaller binnen de lijnen kwam, bleken de Noord-Afrikanen uiteindelijk te sterk.

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Australië moest het in de wedstrijd echter lange tijd zonder Bos stellen, nadat de verdediger op slag van rust over het been van Rami Rabia ging en aangeslagen achterbleef. De Feyenoorder kon niet op eigen kracht van het veld af en keerde na de pauze ook niet terug op het veld. Er werd direct gevreesd voor een ernstige blessure.

Inmiddels heeft Bos een eerste scan ondergaan en volgens 10 Sport is het ergste scenario, een gescheurde kruisband, daarmee uitgesloten. De Australiër keert nu terug naar Rotterdam, waar hij verder onderzocht zal worden. Aan de hand van de aanvullende scans zal Feyenoord kunnen bepalen hoe lang Bos precies uit de roulatie zal zijn.