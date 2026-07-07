Wilfred Genee is door Valentijn Driessen geconfronteerd met de geruchten over zijn toekomst. De presentator wordt gelinkt aan een vertrek bij Talpa, maar daar is volgens hem helemaal niets van waar.

Vorige week wist het Algemeen Dagblad te melden dat Genee in gesprek is met RTL-baas Peter Lubbers over een overstap. De presentator zou bij die zender een stuk meer mogelijkheden kunnen krijgen die hij bij Talpa niet krijgt, waaronder het maken van programma’s voor Videoland, dat Viaplay afgelopen week overnam. In de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside besluit Driessen Genee met deze geruchten te confronteren.

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“Moet ik me zorgen maken?”, begint de voetbalverslaggever, die de nodige geruchten over de Genee ziet langskomen. “En Victor Vlam roept van alles en nog wat over Viaplay, RTL en toestemming…” De presentator besluit die geruchten direct de kop in te drukken. “Volgens mij gaat dat allemaal nergens over.” Als Driessen vervolgens aangeeft dat Genee de enige is die dat weet, schept hij meer duidelijkheid.

“We zitten hier nog een jaar, we praten met niemand en het is hartstikke gezellig”, luidt het glasheldere antwoord. “Nou, gezelllig… Dat is niet helemaal waar natuurlijk”, grapt Genee dan, doelend op de verhitte discussies die regelmatig voorkomen in het programma. “Maar ik heb zo weinig zin om hierop te reageren”, gaat hij verder. “Wat een onzin allemaal. Het kost ook zo veel energie voor niks”, besluit hij.