Ajax grijpt mis, ondanks 'megasalaris' en gesprek met Míchel: 'Hij wilde maar één ding...'

Ajax was bereid om ver te gaan voor , zo meldt transferjournalist Mounir Boualin. Kersvers hoofdtrainer Míchel zou uitgebreid hebben gesproken met de middenvelder van AZ, voor wie een 'megasalaris' klaar zou hebben gelegen in Amsterdam. Desondanks koos Mijnans toch voor een overstap naar PSV.

Eerder deze week werd al duidelijk dat PSV deze transferperiode opnieuw een poging zou willen wagen om Mijnans naar Eindhoven te lokken, iets wat in de zomer van 2025 niet lukte. PSV-watcher Rik Elfrink sprak echter van 'stevige concurrentie' voor de regerend landskampioen. Onder meer Juventus, Como en RB Leipzig zouden eveneens naar de diensten van de voormalig Spartaan hebben gehengeld.

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Zondag werd duidelijk dat PSV nu wél beet heeft. De Eindhovenaren zullen zo'n 13 miljoen euro overmaken aan AZ om het nog twee jaar doorlopende contract van Mijnans af te kopen. Morgen (maandag) zou de medische keuring mogelijk al plaats gaan vinden, waarna de middenvelder een meerjarig contract zou gaan ondertekenen in het Philips Stadion. Met de komst van Mijnans vangt PSV het vertrek van smaakmaker Ismael Saibari op, die de club deze zomer voor een recordbedrag verruilt voor Bayern München.

Naar nu blijkt was Ajax óók in de race om Mijnans te strikken. "Míchel sprak eerder uitgebreid met Mijnans om hem naar Amsterdam te halen", schrijft Boualin op X. "De Spanjaard wilde hem dolgraag hebben en de Amsterdammers waren bereid een megasalaris neer te leggen", meldt de journalist op basis van bronnen rond AZ. Mijnans zélf besloot echter anders: "Toen PSV in het spel kwam, wilde Mijnans nog maar één ding: zo snel mogelijk naar de regerend landskampioen", weet Boualin.

Mijnans staat sinds de winterstop van het seizoen 2022/23 onder contract bij AZ, dat hem destijds voor zo'n 2,5 miljoen euro wegplukte bij Sparta Rotterdam. Inmiddels staat de teller in alle competities op 155 wedstrijden namens de Alkmaarders, daarin was Mijnans goed voor 42 doelpunten en 26 assists. Afgelopen seizoen droeg de middenvelder geregeld de aanvoerdersband, vooral omdat eerste captain Jordy Clasie grote delen van het seizoen buitenspel stond met een blessure.