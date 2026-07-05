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'FC Twente meldt zich in Marseille voor oude bekende'

5 juli 2026, 18:36
Erik ten Hag met op de achtergrond het stadion van FC Twente
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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FC Twente heeft zich bij Olympique Marseille gemeld voor doelman Jeffrey de Lange, zo meldt het gezaghebbende L'Équipe zondagmiddag. De 28-jarige doelman is geen onbekende in Enschede, waar hij tussen 2018 en 2022 al onder contract stond.

Twente plukte De Lange in de zomer van 2018 weg uit de jeugdopleiding van Ajax. In dienst van de Tukkers speelde de doelman zijn wedstrijden vooral in de Jong-ploeg. Uiteindelijk kwam De Lange tot drie officiële optredens in het eerste elftal van FC Twente, waarna hij in de zomer van 2022 de overstap naar Go Ahead Eagles maakte.

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in Deventer kreeg de sluitpost wél het vertrouwen als eerste keus onder de lat. Na 76 wedstrijden in twee seizoenen leverde dat in de zomer van 2024 een droomtransfer naar Marseille op. Bij L'OM was De Lange de afgelopen twee seizoenen tweede keus achter voormalig Ajax-doelman Gerónimo Rulli. Desondanks kwam hij in alle competities in totaal tot tien wedstrijden namens de Franse grootmacht. Volgend seizoen wil De Lange echter weer eerste keeper zijn, zo weet L'Équipe.

Die kans gaat De Lange dus mogelijk krijgen bij FC Twente. Bij de nummer vier van afgelopen seizoen gaat routinier Lars Unnerstall (35) zijn laatste contractjaar in. Daarnaast werd in de persoon van Remko Pasveer (42) al een zeer ervaren reserve aangetrokken. Twente zou zich inmiddels gemeld hebben bij Marseille, waar De Lange nog vastligt tot medio 2027. Volgens X-account WFCGRONINGEN zijn Twente en De Lange dagen geleden al tot een persoonlijk akkoord gekomen, maar verliepen de onderhandelingen tussen de clubs op dat moment nog 'taai'. Technisch directeur Erik ten Hag zou behalve De Lange nog twee andere kandidaten op zijn lijstje hebben staan: Kayne van Oevelen (FC Volendam) en Jasper Schendelaar (PEC Zwolle).

© Imago

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Jeffrey de Lange

Jeffrey de Lange
Olympique de Marseille
Team: Marseille
Leeftijd: 28 jaar (1 apr. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Marseille
5
0
2024/2025
Marseille
0
0
2024/2025
Go Ahead
-
-
2023/2024
Go Ahead
36
0

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