Wout Weghorst officieel van Ajax naar FC Twente

zet zijn loopbaan voort bij FC Twente, zo maakt de club uit Enschede zaterdagochtend plots bekend op de website. De spits komt transfervrij over van Ajax en heeft voor twee seizoenen getekend.

De transfer van Weghorst naar FC Twente hing al langer in de lucht. De 33-jarige aanvaller komt uit de buurt van Enschede en was als kind al supporter van FC Twente.

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Weghorst had twee jaar geleden al aan de slag gekund bij FC Twente, maar gaf de voorkeur toen aan een transfer naar Ajax. Hij speelde in alle competities uiteindelijk 65 wedstrijden voor de Amsterdamse club en was daarin goed voor 20 doelpunten en 6 assists. Prijzen won hij niet met Ajax.

Nu komt het dus alsnog tot een samenwerking tussen de Tukkers en de aanvaller uit Borne. “Dit is een bijzondere transfer voor mij”, zegt Weghorst op de clubsite van zijn nieuwe club. “Ik ben heel trots om vanaf komend seizoen het shirt van FC Twente te dragen. Als jonge supporter heb ik met FC Twente in 2001 en 2011 de bekerwinst mogen vieren in De Kuip, in 2010 stond ik op de Oude Markt toen FC Twente kampioen werd en heb ik tijdens vele memorabele Europese avonden in De Grolsch Veste op de tribune gestaan.”

“Dat waren allemaal onvergetelijke herinneringen. Voor mij zijn veel voetbaldromen in vervulling gegaan, maar bleef er nog één over… Op deze manier maakt het de cirkel rond. Vanaf komend seizoen ga ik alles geven om dit keer niet als supporter, maar als speler successen te vieren met FC Twente”, aldus Weghorst.

Technisch directeur Erik ten Hag van FC Twente toont zich in zijn nopjes met het binnenhalen van Weghorst. “We zijn er enorm trots op dat Wout Weghorst voor FC Twente gaat voetballen. Wie is dat nou niet als een spits van Oranje met meer dan vijftig interlands naar je club komt? Deze transfer is voor ons een buitenkans.”

“Hij is een op-en-top prof en hét voorbeeld van wat je allemaal kunt bereiken als voetballer wanneer je er alles voor over hebt”, vervolgt Ten Hag. “Een speler met zo’n indrukwekkende staat van dienst is normaal onhaalbaar voor FC Twente. Hij heeft altijd laten zien een enorme wilskracht en drive te hebben en hij barst van ambitie. Wout wil als jongen uit de regio heel graag iets moois neerzetten met FC Twente. We zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijk aandeel gaat hebben in toekomstige successen van FC Twente. Wout gaat ons iets extra’s brengen.”