In navolging van PSV hoopt ook Ajax zich deze zomer te versterken met , zo meldt de Italiaanse transferjournalist Gianluigi Longari op X. De 26-jarige verdediger mag ondanks een doorlopend contract vertrekken bij zijn huidige werkgever, RB Leipzig.

Geertruida ligt bij de Duitse club nog vast tot medio 2029, maar mag volgens Duitse media voor een bedrag van rond de 18 miljoen euro vertrekken. De Oranje-international, die afgelopen seizoen op huurbasis actief was voor het Engelse Sunderland, wordt al langere tijd aan PSV gelinkt. Volgens de laatste berichten uit Duitsland is de vraagprijs van RB Leipzig vooralsnog te gortig voor de Eindhovenaren, die zouden inzetten op een huurdeal met mogelijk een optie tot koop.

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In een eerder stadium werd Geertruida óók al gelinkt aan een zomerse terugkeer bij Feyenoord, de club die hem twee jaar geleden nog aan RB Leipzig verkocht. Longari voegt daaraan toe dat óók Ajax in de markt zou zijn voor de verdediger. De Italiaanse transferjournalist was eerder deze zomer de eerste die melding maakte van de interesse van Ajax in Marcos Leonardo, die vijf dagen later daadwerkelijk gepresenteerd werd in Amsterdam.

Ajax haalde in de personen van Daley Blind (Girona), Caio Henrique (AS Monaco) en de teruggekeerde huurlingen Dies Janse (FC Groningen) en Ahmetcan Kaplan (N.E.C.) deze zomer al meerdere verdedigers naar Amsterdam. De club lijkt echter nog afscheid te gaan nemen van een aantal anderen: onder meer Josip Sutalo, Anton Gaaei, Owen Wijndal en Ko Itakura worden gelinkt aan een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA.