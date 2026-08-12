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'Ajax wil PSV aftroeven met komst Lutsharel Geertruida'

12 augustus 2026, 19:30
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
5 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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In navolging van PSV hoopt ook Ajax zich deze zomer te versterken met Lutsharel Geertruida, zo meldt de Italiaanse transferjournalist Gianluigi Longari op X. De 26-jarige verdediger mag ondanks een doorlopend contract vertrekken bij zijn huidige werkgever, RB Leipzig.

Geertruida ligt bij de Duitse club nog vast tot medio 2029, maar mag volgens Duitse media voor een bedrag van rond de 18 miljoen euro vertrekken. De Oranje-international, die afgelopen seizoen op huurbasis actief was voor het Engelse Sunderland, wordt al langere tijd aan PSV gelinkt. Volgens de laatste berichten uit Duitsland is de vraagprijs van RB Leipzig vooralsnog te gortig voor de Eindhovenaren, die zouden inzetten op een huurdeal met mogelijk een optie tot koop.

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In een eerder stadium werd Geertruida óók al gelinkt aan een zomerse terugkeer bij Feyenoord, de club die hem twee jaar geleden nog aan RB Leipzig verkocht. Longari voegt daaraan toe dat óók Ajax in de markt zou zijn voor de verdediger. De Italiaanse transferjournalist was eerder deze zomer de eerste die melding maakte van de interesse van Ajax in Marcos Leonardo, die vijf dagen later daadwerkelijk gepresenteerd werd in Amsterdam.

Ajax haalde in de personen van Daley Blind (Girona), Caio Henrique (AS Monaco) en de teruggekeerde huurlingen Dies Janse (FC Groningen) en Ahmetcan Kaplan (N.E.C.) deze zomer al meerdere verdedigers naar Amsterdam. De club lijkt echter nog afscheid te gaan nemen van een aantal anderen: onder meer Josip Sutalo, Anton Gaaei, Owen Wijndal en Ko Itakura worden gelinkt aan een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA.

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Kevin Hommeles
208 Reacties
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Kevin Hommeles
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Kramer
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Kramer
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Zou echt niet weten wat wij ermee moeten? Vorig jaar op 1 na minste goals tegen.. Dit jaar flink vebeterd voorin en op het middenveld en ren top keeper. Nutteloos om Geertruida ook nog te halen.

Gusa
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6.781 Likes
Gusa
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Complete onzin van een onbetrouwbare journalist die maar wat roept. Alsof Ajax (en Geertruida zelf) niet weet dat die jongen (en zijn gezin) geen dag meer normaal zou kunnen leven door de bedreigingen die erop zouden volgen.

Joost55
120 Reacties
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Liever niet

PSV bril!
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Yes, doe maar kapen. En anders gewoon naar Feyenoord. Die hoort toch in Kuip thuis.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kevin Hommeles
208 Reacties
953 Dagen lid
959 Likes
Kevin Hommeles
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Wegblijven deze overschatte voetballer.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.153 Reacties
1.416 Dagen lid
20.499 Likes
Kramer
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  • 1
    + 1
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Zou echt niet weten wat wij ermee moeten? Vorig jaar op 1 na minste goals tegen.. Dit jaar flink vebeterd voorin en op het middenveld en ren top keeper. Nutteloos om Geertruida ook nog te halen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.287 Reacties
1.416 Dagen lid
6.781 Likes
Gusa
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Complete onzin van een onbetrouwbare journalist die maar wat roept. Alsof Ajax (en Geertruida zelf) niet weet dat die jongen (en zijn gezin) geen dag meer normaal zou kunnen leven door de bedreigingen die erop zouden volgen.

Joost55
120 Reacties
1.306 Dagen lid
273 Likes
Joost55
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Liever niet

PSV bril!
361 Reacties
559 Dagen lid
798 Likes
PSV bril!
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Yes, doe maar kapen. En anders gewoon naar Feyenoord. Die hoort toch in Kuip thuis.

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Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
RB Leipzig
Team: Leipzig
Leeftijd: 26 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Leipzig
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
28
0

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Eredivisie
GS
DS
PT
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3
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AZ
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2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3

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