is per direct weer welkom op het trainingsveld van FC Twente, zo maakt de club woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Daarmee krijgt de soap rond de verdediger wéér een opvallend nieuw hoofdstuk.

De situatie van de 25-jarige Hilgers bij FC Twente was afgelopen seizoen veelbesproken. De centrumverdediger beschikte over een aflopend contract, wat hij niet wilde verlengen. Daarom werd hij buiten de selectie gelaten. Gedurende het seizoen liep de verdediger tot overmaat van ramp ook nog eens een ernstige knieblessure op, waardoor hij uiteindelijk helemaal niet in actie kwam voor FC Twente. Omdat de club zijn aflopende contract niet tijdig formeel heeft opgezegd en ook Hilgers dit zelf niet deed, werd zijn verbintenis automatisch met een jaar verlengd.

Artikel gaat verder onder video

Hilgers kwam afgelopen zomer echter niet opdagen voor de eerste training van FC Twente in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Trainer John van den Brom liet daarop weten dat hij persoonlijk 'geen weg terug' meer zag voor de international van Indonesië. "Nee, ik denk het niet, maar dat heeft niets met mij te maken. Maar als ik hoor hoe het allemaal gaat, dan verwacht ik hem niet terug", zei Van den Brom medio juli tegen ESPN.

Inmiddels hebben Twente en Hilgers echter om tafel gezeten en is gezamenlijk besloten dat de verdediger 'per direct' weer gaat meetrainen. Dat schrijft de club woensdagmiddag in een ultrakort statement op de eigen website.