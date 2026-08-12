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Nieuw hoofdstuk in Hilgers-soap bij FC Twente: club deelt ultrakorte verklaring

12 augustus 2026, 17:56
Mees Hilgers bij FC Twente
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Mees Hilgers is per direct weer welkom op het trainingsveld van FC Twente, zo maakt de club woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Daarmee krijgt de soap rond de verdediger wéér een opvallend nieuw hoofdstuk.

De situatie van de 25-jarige Hilgers bij FC Twente was afgelopen seizoen veelbesproken. De centrumverdediger beschikte over een aflopend contract, wat hij niet wilde verlengen. Daarom werd hij buiten de selectie gelaten. Gedurende het seizoen liep de verdediger tot overmaat van ramp ook nog eens een ernstige knieblessure op, waardoor hij uiteindelijk helemaal niet in actie kwam voor FC Twente. Omdat de club zijn aflopende contract niet tijdig formeel heeft opgezegd en ook Hilgers dit zelf niet deed, werd zijn verbintenis automatisch met een jaar verlengd.

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Hilgers kwam afgelopen zomer echter niet opdagen voor de eerste training van FC Twente in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Trainer John van den Brom liet daarop weten dat hij persoonlijk 'geen weg terug' meer zag voor de international van Indonesië. "Nee, ik denk het niet, maar dat heeft niets met mij te maken. Maar als ik hoor hoe het allemaal gaat, dan verwacht ik hem niet terug", zei Van den Brom medio juli tegen ESPN.

Inmiddels hebben Twente en Hilgers echter om tafel gezeten en is gezamenlijk besloten dat de verdediger 'per direct' weer gaat meetrainen. Dat schrijft de club woensdagmiddag in een ultrakort statement op de eigen website.

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Mees Hilgers

Mees Hilgers
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 25 jaar (13 mei 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
-
-
2025/2026
Twente
0
0
2024/2025
Twente
26
1
2023/2024
Twente
28
0

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