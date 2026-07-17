John van den Brom gaat er niet vanuit dat nog gaat aansluiten bij de selectie van FC Twente. Dat zegt de trainer van de Tukkers in gesprek met ESPN.

De situatie van de 25-jarige Hilgers bij FC Twente was afgelopen seizoen veelbesproken. De centrumverdediger beschikte over een aflopend contract, wat hij niet wilde verlengen. Daarom werd hij buiten de selectie gelaten. Gedurende het seizoen liep de verdediger tot overmaat van ramp ook nog eens een ernstige knieblessure op, waardoor hij uiteindelijk helemaal niet in actie kwam voor FC Twente. Omdat de club zijn aflopende contract niet tijdig formeel heeft opgezegd en ook Hilgers dit zelf niet deed, werd zijn verbintenis automatisch met een jaar verlengd.

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De international van Indonesië kwam eind juni echter niet opdagen bij de eerste training van FC Twente. Later doken op Instagram wel beelden op waaruit blijkt dat Hilgers voor zichzelf aan het trainen is, in gezelschap van Kian Fitz-Jim, Donny van de Beek en Zakaria Aboukhlal speelde hij een potje voetvolley. Opvallend genoeg droeg de verdediger op die beelden een shirt van... Feyenoord.

Van den Brom krijgt voor de camera's van ESPN de vraag hoe hij naar de situatie kijkt. "Teleurstellend. Ik kan er niet heel veel over zeggen, want ik heb Mees al heel lang niet gezien en ook niet gesproken", zegt de trainer. "Ik weet wel dat hij gewoon een contract bij de club heeft, maar hij komt niet opdagen..." Hoewel de verantwoordelijkheid bij technisch directeur Erik ten Hag ligt, geeft Van den Brom wel toe dat hij persoonlijk geen toekomst voor Hilgers meer bij FC Twente ziet. "Of er wat mij betreft nog een weg terug is? Nee, ik denk het niet, maar dat heeft niets met mij te maken. Maar als ik hoor hoe het allemaal gaat, dan verwacht ik hem niet terug."