Ajax kan de komst van spits voorlopig nog niet afronden. De Braziliaanse aanvaller heeft de medische keuring inmiddels doorstaan, maar keert terug naar zijn thuisland omdat zijn visum nog geregeld moet worden.

Vorig weekend werd bekend dat Ajax dicht bij de verrassende komst van Leonardo is. De 23-jarige spits van Al-Hilal moet naar verluidt voor maximaal negentien miljoen euro naar de Johan Cruijff Arena komen. De Braziliaan overlegde goede cijfers bij zijn Saudische club: hij maakte 48 goals in 82 wedstrijden. Maandag is de medische keuring succesvol doorlopen, zo wist De Telegraaf te melden.

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Ajax kan zijn komst alleen nog niet afronden, zo weet ESPN nu te melden. Leonardo moet eerst terug naar Brazilië om daar zijn visum in orde te maken. Pas als dat gelukt is, kan Ajax de transfer officieel gaan afronden. Het is dus nog even wachten tot de fans van Ajax de Braziliaanse spits op het veld gaan zien.

De verwachting is wel dat Leonardo snel terugkeert naar Nederland. Zondag, een dag na de oefenwedstrijd tegen Olympiakos, wordt hij weer in Amsterdam verwacht. Als alles volgens plan verloopt, kan hij maandag voor het eerst aansluiten op het trainingsveld van de ploeg van Míchel.

Ajax is actief op transfermarkt

Naast dat Ajax op korte termijn Leonardo hoopt te presenteren als nieuwe spits, maakt de Amsterdamse club volgens Duitse media ook werk van de komst van de Belgische linksbuiten Noah Adedeji-Sternberg. Hij wordt gezien als de opvolger van Mika Godts.