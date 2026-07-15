AD: dit is de reden waarom Liverpool Arne Slot ontsloeg

Arne Slot werd eind mei ontslagen bij Liverpool, ondanks dat hij de belangrijkste doelstelling van het seizoen had behaald. De ploeg eindigde met zestig punten op de vijfde plaats in de Premier League, wat voldoende was voor een ticket voor de Champions League. De werkelijke reden voor het ontslag van de Nederlandse oefenmeester lag echter niet bij de sportieve prestaties, maar bij een afnemend vertrouwen vanuit de Amerikaanse eigenaren en een veranderend sentiment rondom de club. Dit blijkt uit een uitgebreide reconstructie van het Algemeen Dagblad.

Na het veroveren van de twintigste landstitel in zijn debuutjaar leek de trainer onschendbaar. De dagelijkse leiding zag in hem lange tijd de ideale man om de erfenis van Jürgen Klopp verder vorm te geven. Toch kantelde de situatie in de laatste weken van het seizoen. Toen kwalificatie voor het Europese toernooi werd veiliggesteld, bleef een traditioneel felicitatiebericht vanuit Fenway Sports Group (FSG) uit. Voor de technische staf was deze stilte vanuit de Verenigde Staten het definitieve teken dat de positie van de hoofdtrainer onhoudbaar was geworden.

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Het draagvlak voor de succescoach kalfde in rap tempo af door een samenloop van zware omstandigheden. De selectie moest het plotselinge overlijden van spits Diogo Jota verwerken, terwijl Luis Díaz een transfer naar Bayern München forceerde en Darwin Núñez werd verkocht. Omdat adequate versterkingen op de transfermarkt lang uitbleven, raakte de ploeg uit balans. Daarbovenop sprak sterspeler Mohamed Salah openlijk zijn voorkeur uit voor de speelstijl van Klopp, waarna een deel van de aanhang zich tegen de nieuwe koers keerde.

Terwijl de druk op het veld toenam, rommelde het ook in de bestuurskamer van de Engelse topclub. De beloofde steun vanuit de clubleiding bleek broos, wat inmiddels ook zichtbaar is in de huidige organisatiestructuur. Eerder deze maand kondigde Michael Edwards al zijn vertrek aan als CEO of Football bij FSG. Daarnaast staat sportief directeur Richard Hughes op het punt om na het sluiten van de transfermarkt naar het Saudische Al-Hilal te vertrekken.

Het vertrek van de trainer werd begin juni definitief opgevangen met de presentatie van Iraola, die overkwam van AFC Bournemouth en tekende tot medio 2028. Ook assistenten Sipke Hulshoff en Giovanni van Bronckhorst hebben de club inmiddels verlaten. Voor de ontslagen hoofdtrainer lonkt echter snel een nieuwe uitdaging. Hij bevindt zich momenteel in vergevorderde gesprekken met de KNVB om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal. Liverpool heeft daarbij toegezegd zijn salaris aan te vullen, zodat hij zijn ontslagvergoeding van tien miljoen euro niet misloopt.