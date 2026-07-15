Buijs waarschuwt Ihattaren voor transfer: 'Niet weggaan om het weggaan'

Trainer Danny Buijs is verheugd dat momenteel nog altijd speler is van Fortuna Sittard. Hoewel de oefenmeester beseft dat de transferperiode nog lang duurt, heeft hij een duidelijk advies voor de aanvallende middenvelder: hij moet niet vertrekken puur om het weggaan. De coach ziet de spelmaker bij het uitblijven van de juiste stap liever nog een jaar schitteren in Limburg.

De toekomst van Ihattaren is deze zomer een veelbesproken onderwerp. De dribbelaar kwam afgelopen seizoen in dertig officiële wedstrijden tot zes doelpunten en elf assists voor de Limburgse club. Omdat Fortuna in maart de eenzijdige optie in zijn verbintenis lichtte, ligt de ex-speler van RKC Waalwijk nog een jaar vast, tot medio 2027. Ondanks interesse van andere Eredivisie-clubs en een gelimiteerde afkoopsom van circa drie miljoen euro, is een transfer nog geen uitgemaakte zaak.

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Tegenover ESPN liet Buijs zich uit over de situatie van zijn pupil. "Ik denk dat Mo moet weggaan als er een optie voorbijkomt die heel goed is voor hem en voor de club", zegt Buijs. De trainer benadrukt dat een vertrek geen verplichting is. "Maar als er een optie voorbijkomt waar hij geen goed gevoel bij heeft, gaat hij weg om het weggaan. Dan kun je denk ik beter blijven en hier nog een jaar knallen."

Niet alleen de verbintenis van Ihattaren, maar ook het contract van de trainer zelf loopt over een jaar af. Buijs staat in principe open voor een eventuele contractverlenging, al stelt hij daar wel voorwaarden aan. "Ik heb het goed naar mijn zin. Maar ik heb het ook niet onder stoelen of banken gestoken dat ik vind dat het wel tijd gaat worden dat deze club stapjes gaat zetten in het verder professionaliseren", verklaart de coach.

Volgens de trainer met de meeste Eredivisie-duels voor Fortuna is die ontwikkeling noodzakelijk. "Om langer in de Eredivisie te blijven spelen", vervolgt hij. "Als ik toekomstperspectief zie, en ontwikkeling, en het ook nog eens heel erg naar mijn zin heb, dan zijn dat de ingrediënten." De clubleiding in Sittard is inmiddels wel gestart met die professionaliseringsslag. Zo werd de organisatie recent versterkt met technisch directeur Joris Mathijsen en is de performance-staf uitgebreid om de fysieke begeleiding naar een hoger plan te tillen.