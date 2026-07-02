staat op het punt om zijn rentree in de Eredivisie te maken. De 26-jarige aanvaller is hard op weg naar Fortuna Sittard, dat de medische keuring inmiddels al heeft ingepland. De transfer bevindt zich in de afrondende fase, waarbij de laatste details tussen de Limburgse club en zijn huidige werkgever Oxford United momenteel worden gladgestreken. Volgens transferjournalist Mounir Boualin is de terugkeer van de Nijmegenaar naar de Nederlandse velden nagenoeg rond.

Romeny beschikt in Engeland nog over een doorlopend contract tot medio 2028, maar mag na een moeizame periode vertrekken. Hoewel er eerder werd gespeculeerd over een huurconstructie, lijkt het te gaan om een definitieve overname of een huurdeal met een verplichte optie tot koop. De marktwaarde van de aanvaller wordt momenteel getaxeerd op 800.000 euro, een flinke daling ten opzichte van de twee miljoen euro die Oxford begin vorig jaar voor hem neertelde. In Sittard wordt hij gezien als de ideale opvolger van de vertrokken Kaj Sierhuis.

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Het verblijf van de ex-speler van FC Utrecht aan de andere kant van het Kanaal liep uit op een flinke teleurstelling. Mede door blessureleed en wisselende tactische keuzes wist hij nooit een vaste basisplaats te veroveren bij de club die onlangs degradeerde uit de Championship. In 32 officiële optredens voor de Engelse formatie kwam de spits niet verder dan één schamel doelpunt.

Waar het op clubniveau tegenzat, groeide Romeny het afgelopen anderhalf jaar uit tot een absolute superster in Azië. Nadat hij begin vorig jaar het Indonesische staatsburgerschap verkreeg, debuteerde hij onder bondscoach Patrick Kluivert voor de nationale ploeg. Sindsdien is de rechtspoot de grote man bij de 'Garuda'. In tien interlands was hij goed voor zes doelpunten en twee assists, waaronder een cruciale winnende treffer tegen Bahrein in de strijd om WK-kwalificatie. Zijn status als international leverde hem op Instagram inmiddels al 2,6 miljoen volgers op.