Spanje zet pas laat door en boekt overtuigende zege op Oostenrijk

Spanje heeft zich met overtuiging geplaatst voor de volgende ronde van het WK. In Los Angeles werd Oostenrijk in de zestiende finale uiteindelijk met 3-0 opzijgezet, al leek het lang een wedstrijd waarin de marge veel kleiner bleef dan de eindstand doet vermoeden. Pas in de slotfase liep de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente echt weg.

De wedstrijd begon met het verwachte beeld: Spanje dat de bal had en Oostenrijk dat compact verdedigde en loerde op de counter. Toch waren de eerste echte kansen voor de Oostenrijkers. In de openingsfase kopte Gregoritsch nog net naast uit een scherpe voorzet van Sabitzer, en even later moest Unai Simón al opletten bij een gevaarlijk moment in de Spaanse zestien.

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Spanje nam daarna steeds meer de controle over. Lamine Yamal liet zich meerdere keren zien met zijn bekende dribbels en dreiging vanaf de rechterkant, al ontbrak het in de eindfase nog aan precisie. Dani Olmo kwam rond het halfuur dicht bij de openingstreffer, maar zijn inzet werd knap uit de hoek gehaald door doelman Schlager. Even later leek Spanje alsnog op voorsprong te komen via Cucurella, maar diens treffer werd afgekeurd na een overtreding op de Oostenrijkse keeper.

Het bleef echter wachten op de doorbraak, al voelde het bij vlagen onafwendbaar. Dat bleek vlak voor rust. In de 36e minuut was het dan toch raak: Cucurella gaf vanaf links een perfecte voorzet op Oyarzabal, die koel afrondde en Spanje op 1-0 zette. “Het kon ook niet uitblijven,” was de conclusie, nadat de druk steeds verder was opgevoerd. Spanje ging met een verdiende voorsprong de kleedkamer in.

Na rust probeerde Oostenrijk met een dubbele wissel meer grip te krijgen op het duel, maar de controle bleef grotendeels bij Spanje. Yamal werd zelfs nadrukkelijker bewaakt en soms met twee man aangepakt, wat de Spaanse aanval wel wat minder vloeiend maakte. Toch bleef het gevaar komen. Oyarzabal kreeg direct na rust al een schotkans, terwijl aan de andere kant Kalajdzic bijna voor de gelijkmaker zorgde met een kopbal die net over ging.

Oostenrijk moest vervolgens risico nemen en dat leverde ruimtes op voor Spanje. De beslissing viel in de 66e minuut. Na een fraaie aanval legde Baena de bal op het hoofd van Pedro Porro, die overtuigend raak kopte: 2-0. Daarmee leek de wedstrijd beslist, al kreeg Lamine Yamal even later nog een uitgelezen kans op de derde treffer. Zijn inzet werd echter knap van de lijn gehaald door Alaba, die daarmee een grotere nederlaag voorkwam.

In de slotfase was het verzet van Oostenrijk grotendeels gebroken. Invaller Chukwuemeka en Posch zorgden nog voor sporadische dreiging, maar echt gevaarlijk werd het niet meer. Spanje controleerde het duel en gaf in de 89e minuut het definitieve slotakkoord. Na een goede loopactie van Oyarzabal en een strakke steekpass van Cucurella kon de spits eenvoudig zijn tweede van de avond binnenschuiven: 3-0.Spanje heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK na een 3-0 zege op Oostenrijk. Pas in de slotfase liep La Roja weg, met doelpunten van Oyarzabal (2x) en Porro in Los Angeles.