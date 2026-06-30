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Nigel de Jong geeft duidelijke hint over toekomst Ronald Koeman

30 juni 2026, 12:16
Nigel de Jong geeft duidelijke hint over toekomst Ronald Koeman
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Nigel de Jong heeft na afloop van Nederland - Marokko bij de NOS gereageerd op de WK-uitschakeling van Oranje. De sportief directeur van de KNVB wil nog geen uitspraken doen over de toekomst van Ronald Koeman, maar benadrukt ook dat de doelstelling bij lange na niet is behaald.

Het Nederlands elftal slaagde er in de nacht van maandag op dinsdag niet in om Marokko te verslaan. Nadat Cody Gakpo Oranje zo’n twintig minuten voor tijd op voorsprong had gezet, kwamen de Afrikanen in blessuretijd langszij. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen voor een beslissing zorgen. Marokko bleek daar uiteindelijk beter in te zijn, waardoor het WK voor Oranje erop zit.

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“De doelstelling was de halve finale en de ambitie was om wereldkampioen te worden”, aldus De Jong na afloop van de wedstrijd. “Dat hebben we gezamenlijk van tevoren gezegd. Helaas is dat niet gelukt. Ja, daar zitten we ver van af. Dat is de conclusie. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dat is een feit.” De directeur geeft aan dat iedereen rondom Oranje nog ‘hoog in de emotie’ zit na de nederlaag tegen Marokko. “Dus dan is teleurstelling het beste woord. We moeten dat op een goede manier verwerken met elkaar. We gaan zo terug naar het hotel. We komen bij elkaar en moeten het goed afsluiten, hoe hard dat ook is.”

Wat de consequenties van de uitschakeling in de zestiende finale zijn voor Koeman, laat De Jong nog in het midden. Wel lijkt hij te hinten op een vertrek van de bondscoach. “Volgens mij hebben we van tevoren heel duidelijke afspraken gemaakt voor het toernooi. Zeker als het gaat om de positie van de bondscoach en zijn technische staf. We zullen de afspraken na het toernooi evalueren. We gaan nu in de evaluatiefase.”

Toch wil de oud-middenvelder nog geen conclusies trekken voordat er is geëvalueerd. “Het belangrijkste is dat we de teleurstelling goed verwerken.” De Jong herhaalt dat alle spelers en stafleden nog hoog in de emotie zaten. “We zijn natuurlijk teleurgesteld dat we hier al zo vroeg uitgeschakeld zijn, terwijl we toch iets anders hadden gedacht.”

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Jopie14
434 Reacties
146 Dagen lid
513 Likes
Jopie14
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Teveel woorden de Jong. Alleen prestaties tellen. Falen is wegwezen...👋🏻👋🏻

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
434 Reacties
146 Dagen lid
513 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Teveel woorden de Jong. Alleen prestaties tellen. Falen is wegwezen...👋🏻👋🏻

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Nederland - Marokko

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Vandaag gespeeld om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
Tunesië
3
-10
0

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