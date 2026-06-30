Nigel de Jong geeft duidelijke hint over toekomst Ronald Koeman

Nigel de Jong heeft na afloop van Nederland - Marokko bij de NOS gereageerd op de WK-uitschakeling van Oranje. De sportief directeur van de KNVB wil nog geen uitspraken doen over de toekomst van Ronald Koeman, maar benadrukt ook dat de doelstelling bij lange na niet is behaald.

Het Nederlands elftal slaagde er in de nacht van maandag op dinsdag niet in om Marokko te verslaan. Nadat Cody Gakpo Oranje zo’n twintig minuten voor tijd op voorsprong had gezet, kwamen de Afrikanen in blessuretijd langszij. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen voor een beslissing zorgen. Marokko bleek daar uiteindelijk beter in te zijn, waardoor het WK voor Oranje erop zit.

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“De doelstelling was de halve finale en de ambitie was om wereldkampioen te worden”, aldus De Jong na afloop van de wedstrijd. “Dat hebben we gezamenlijk van tevoren gezegd. Helaas is dat niet gelukt. Ja, daar zitten we ver van af. Dat is de conclusie. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dat is een feit.” De directeur geeft aan dat iedereen rondom Oranje nog ‘hoog in de emotie’ zit na de nederlaag tegen Marokko. “Dus dan is teleurstelling het beste woord. We moeten dat op een goede manier verwerken met elkaar. We gaan zo terug naar het hotel. We komen bij elkaar en moeten het goed afsluiten, hoe hard dat ook is.”

Wat de consequenties van de uitschakeling in de zestiende finale zijn voor Koeman, laat De Jong nog in het midden. Wel lijkt hij te hinten op een vertrek van de bondscoach. “Volgens mij hebben we van tevoren heel duidelijke afspraken gemaakt voor het toernooi. Zeker als het gaat om de positie van de bondscoach en zijn technische staf. We zullen de afspraken na het toernooi evalueren. We gaan nu in de evaluatiefase.”

Toch wil de oud-middenvelder nog geen conclusies trekken voordat er is geëvalueerd. “Het belangrijkste is dat we de teleurstelling goed verwerken.” De Jong herhaalt dat alle spelers en stafleden nog hoog in de emotie zaten. “We zijn natuurlijk teleurgesteld dat we hier al zo vroeg uitgeschakeld zijn, terwijl we toch iets anders hadden gedacht.”