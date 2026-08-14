Wouter Goes doet boekje open over Wout Weghorst: 'Hij heeft...'

heeft in de Cor Potcast een boekje opengedaan over zijn kenmerkende manier van voetballen. De verdediger van AZ probeert zijn tegenstanders al jaren met provocaties uit hun spel te halen en blikt onder meer terug op een aanvaring met .

"Eigenlijk doe ik het al mijn hele leven", geeft Goes eerlijk toe in de podcast. "Ik ben begonnen bij Ajax. Tijdens toernooitjes was ik toen eigenlijk ook al bezig met mijn tegenstander. Hoe ga ik ervoor zorgen dat hij niet scoort? Hoe zorg ik ervoor dat hij een slechte wedstrijd speelt? Dat heb ik mijn hele leven meegenomen. Toen waren er geen camera's, dus ik kon doen wat ik wilde."

'Ouders vonden het vervelend'

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Toch kreeg Goes ook toen al negatieve reacties op zijn gedrag op het veld. "Er waren wat ouders die het vervelend vonden, maar dat was het dan ook. Of het weleens uit de hand liep? Nee. Ik ben heel erg van: na de wedstrijd is het klaar. Sommige jongens blijven erin hangen. Dat merk je. Afgefloten is klaar, vind ik."

De verdediger van AZ vindt het lastig om uit te leggen waar voor hem de grens ligt. "Dat is een gevoel. Ik kan dat niet echt in woorden uitdrukken. Het helpt ook niet altijd. Ik heb weleens tegen Luuk de Jong gestaan. Hij staat naast me en lacht me gewoon uit. Dan denk je: shit, dit heeft helemaal geen zin. Kut. De Jong is ook wel een van de beste spitsen waar ik tegen heb gespeeld. Je kan hem gewoon niet verdedigen. Daar heb ik veel van geleerd."

Akkefietje met Weghorst

Waar De Jong ervoor koos om Goes uit te lachen, reageren andere spitsen juist geïrriteerd op de verdediger. Zo heeft ook Wout Weghorst zich meerdere keren aan Goes gestoord. De spits weigerde de verdediger na afloop van een wedstrijd zelfs een hand te geven: "Hij (Weghorst, red.) heeft dat meer met mij dan ik met hem. Ik zoek het niet op. Het is niet dat ik in een wedstrijd denk: ik ga hem gek maken."