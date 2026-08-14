Live voetbal 4

Wouter Goes doet boekje open over Wout Weghorst: 'Hij heeft...'

14 augustus 2026, 19:53   Bijgewerkt: 20:03
Wouter Goes en Wout Weghorst
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur
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Wouter Goes heeft in de Cor Potcast een boekje opengedaan over zijn kenmerkende manier van voetballen. De verdediger van AZ probeert zijn tegenstanders al jaren met provocaties uit hun spel te halen en blikt onder meer terug op een aanvaring met Wout Weghorst.

"Eigenlijk doe ik het al mijn hele leven", geeft Goes eerlijk toe in de podcast. "Ik ben begonnen bij Ajax. Tijdens toernooitjes was ik toen eigenlijk ook al bezig met mijn tegenstander. Hoe ga ik ervoor zorgen dat hij niet scoort? Hoe zorg ik ervoor dat hij een slechte wedstrijd speelt? Dat heb ik mijn hele leven meegenomen. Toen waren er geen camera's, dus ik kon doen wat ik wilde."

'Ouders vonden het vervelend'

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Toch kreeg Goes ook toen al negatieve reacties op zijn gedrag op het veld. "Er waren wat ouders die het vervelend vonden, maar dat was het dan ook. Of het weleens uit de hand liep? Nee. Ik ben heel erg van: na de wedstrijd is het klaar. Sommige jongens blijven erin hangen. Dat merk je. Afgefloten is klaar, vind ik."

De verdediger van AZ vindt het lastig om uit te leggen waar voor hem de grens ligt. "Dat is een gevoel. Ik kan dat niet echt in woorden uitdrukken. Het helpt ook niet altijd. Ik heb weleens tegen Luuk de Jong gestaan. Hij staat naast me en lacht me gewoon uit. Dan denk je: shit, dit heeft helemaal geen zin. Kut. De Jong is ook wel een van de beste spitsen waar ik tegen heb gespeeld. Je kan hem gewoon niet verdedigen. Daar heb ik veel van geleerd."

Akkefietje met Weghorst

Waar De Jong ervoor koos om Goes uit te lachen, reageren andere spitsen juist geïrriteerd op de verdediger. Zo heeft ook Wout Weghorst zich meerdere keren aan Goes gestoord. De spits weigerde de verdediger na afloop van een wedstrijd zelfs een hand te geven: "Hij (Weghorst, red.) heeft dat meer met mij dan ik met hem. Ik zoek het niet op. Het is niet dat ik in een wedstrijd denk: ik ga hem gek maken."

Vind jij dat Wouter Goes zijn provocerende speelstijl moet kunnen?

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EuropaMango
60 Reacties
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EuropaMango
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"Nee. Ik ben heel erg van: na de wedstrijd is het klaar." Tja, als jij diegene bent die alleen maar aan het uitdelen is, en niet incasseren, dan snap ik dat je zegt "na de wedstrijd is het klaar"... mafkees.

Dave80
89 Reacties
767 Dagen lid
605 Likes
Dave80
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was precies mijn gedachte. en ook nog eens als luuk de jong al de beste spits waartegen je gespeeld hebt dan heb je nog niets meegemaakt

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
60 Reacties
47 Dagen lid
121 Likes
EuropaMango
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

"Nee. Ik ben heel erg van: na de wedstrijd is het klaar." Tja, als jij diegene bent die alleen maar aan het uitdelen is, en niet incasseren, dan snap ik dat je zegt "na de wedstrijd is het klaar"... mafkees.

Dave80
89 Reacties
767 Dagen lid
605 Likes
Dave80
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

was precies mijn gedachte. en ook nog eens als luuk de jong al de beste spits waartegen je gespeeld hebt dan heb je nog niets meegemaakt

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Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 22 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
AZ
1
0
2025/2026
AZ
33
1
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Excelsior
1
4
3
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3

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