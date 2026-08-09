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'Marc ter Stegen is de op één na best voetballende keeper van Nederland'

9 augustus 2026, 23:25
Michel Sanchez met Marc ter Stegen
Foto: © Imago
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Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Marc ter Stegen heeft met zijn eerste optreden voor Ajax direct indruk gemaakt op Kenneth Perez. De 34-jarige doelman hield zondag tegen PEC Zwolle (0-2) de nul en voorkwam voor rust met een knappe reflex dat de Amsterdammers op achterstand kwamen. Perez riep hem bij Dit was het Weekend zelfs uit tot zijn man van het weekend.

Bij een 0-0 stand kreeg Tobias Sommer in de 34ste minuut een grote mogelijkheid na een voorzet van Dylan Mbayo. Ter Stegen reageerde razendsnel en hield Ajax overeind. Na rust bleef de van FC Barcelona gehuurde keeper foutloos, waarna Jorthy Mokio en Julian Brandt na de rode kaart van Sherel Floranus het verschil maakten.

Perez verwacht veel van Ter Stegen bij Ajax

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Perez is onder de indruk van de komst én het eerste optreden van de Duitser. "Eén omdat ik het echt bijzonder vind dat iemand van FC Barcelona naar Nederland komt om te keepen. Het was een hele soap, maar hij kwam uiteindelijk."

Ook een uitspraak van PEC-aanvoerder Ryan Thomas bleef bij de analist hangen. "Ik hoorde (PEC-aanvoerder, red.) Ryan Thomas ook zeggen dat hij 'een ander soort keeper' is. Ik denk dat hij echt heel belangrijk gaat worden voor Ajax. Zeker ook met zijn voeten."

Volgens Perez behoort Ter Stegen daarmee direct tot de beste voetballende doelmannen van de Eredivisie, al zet hij Ronald Koeman van Telstar nog bovenaan. "Koeman blijft nog wel de best voetballende keeper van Nederland, maar hij komt wel op twee denk ik", aldus de Deen.

‘Je moet echt scherp in de hoek schieten’

Perez verwacht dat Ajax veel profijt gaat hebben van de ervaren sluitpost. "Vooral van zijn goede reddingen. Je moet echt scherp in de hoek schieten om te scoren bij hem. Dat denk ik echt. Hij is het gewend bij Barcelona, dat is echt een verschil."

De analist trekt daarbij een vergelijking met Lars Unnerstall en diens invloed bij FC Twente. "Zoals Unnerstall een paar seizoenen geleden heel belangrijk was voor FC Twente, gaat hij dat worden voor Ajax."

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"Eén omdat ik het echt bijzonder vind dat iemand van FC Barcelona naar Nederland komt om te keepen. Dat is niet zo moeilijk: er waren weinig andere opties en het geld is goed.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
246 Reacties
292 Dagen lid
360 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

"Eén omdat ik het echt bijzonder vind dat iemand van FC Barcelona naar Nederland komt om te keepen. Dat is niet zo moeilijk: er waren weinig andere opties en het geld is goed.

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PEC Zwolle
0 - 2
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3

Complete Stand

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