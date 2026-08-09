'Marc ter Stegen is de op één na best voetballende keeper van Nederland'

Marc ter Stegen heeft met zijn eerste optreden voor Ajax direct indruk gemaakt op Kenneth Perez. De 34-jarige doelman hield zondag tegen PEC Zwolle (0-2) de nul en voorkwam voor rust met een knappe reflex dat de Amsterdammers op achterstand kwamen. Perez riep hem bij Dit was het Weekend zelfs uit tot zijn man van het weekend.

Bij een 0-0 stand kreeg Tobias Sommer in de 34ste minuut een grote mogelijkheid na een voorzet van Dylan Mbayo. Ter Stegen reageerde razendsnel en hield Ajax overeind. Na rust bleef de van FC Barcelona gehuurde keeper foutloos, waarna Jorthy Mokio en Julian Brandt na de rode kaart van Sherel Floranus het verschil maakten.

Perez verwacht veel van Ter Stegen bij Ajax

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Perez is onder de indruk van de komst én het eerste optreden van de Duitser. "Eén omdat ik het echt bijzonder vind dat iemand van FC Barcelona naar Nederland komt om te keepen. Het was een hele soap, maar hij kwam uiteindelijk."

Ook een uitspraak van PEC-aanvoerder Ryan Thomas bleef bij de analist hangen. "Ik hoorde (PEC-aanvoerder, red.) Ryan Thomas ook zeggen dat hij 'een ander soort keeper' is. Ik denk dat hij echt heel belangrijk gaat worden voor Ajax. Zeker ook met zijn voeten."

Volgens Perez behoort Ter Stegen daarmee direct tot de beste voetballende doelmannen van de Eredivisie, al zet hij Ronald Koeman van Telstar nog bovenaan. "Koeman blijft nog wel de best voetballende keeper van Nederland, maar hij komt wel op twee denk ik", aldus de Deen.

‘Je moet echt scherp in de hoek schieten’

Perez verwacht dat Ajax veel profijt gaat hebben van de ervaren sluitpost. "Vooral van zijn goede reddingen. Je moet echt scherp in de hoek schieten om te scoren bij hem. Dat denk ik echt. Hij is het gewend bij Barcelona, dat is echt een verschil."

De analist trekt daarbij een vergelijking met Lars Unnerstall en diens invloed bij FC Twente. "Zoals Unnerstall een paar seizoenen geleden heel belangrijk was voor FC Twente, gaat hij dat worden voor Ajax."