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Marcos Leonardo wordt vergeleken met grote miskleun van Feyenoord: 'Hetzelfde gevoel'

9 augustus 2026, 20:44
Marcos Leonardo
Foto: © Imago
4 reacties
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Kenneth Perez is nog niet onder de indruk geraakt van Marcos Leonardo bij Ajax. De spits van bijna twintig miljoen euro oogt nog niet volledig fit en wist zich geen raad met meerdere kansen in zijn eerste wedstrijden. Zondagmiddag kon Leonardo als invaller ook niet imponeren bij zijn Eredivisie-debuut tegen PEC Zwolle (0-2 zege).

In de uitzending van Dit was het Weekend krijgt Tolu Arokodare, een van de concurrenten van Leonardo in de spitspositie, wel complimenten voor de assist bij de 0-1 van Jorthy Mokio. “Tolu neemt de bal goed aan en legt ‘m met de juiste snelheid terug op Mokio. Tolu lijkt fitter dan Leonardo. Bij Leonardo krijg je hetzelfde gevoel als bij Lucas Pratto. Totaal niet fit!”, verwijst Perez naar de spits die in 2021 zonder veel succes op huurbasis uitkwam voor Feyenoord.

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Karim El Ahmadi ziet ernaar uit om Tolu tegen andere ploegen in actie te zien. “Wie kan nou echt goed verdedigen in Nederland? Dat zijn weinig ploegen, vind ik. Daarom zou je eigenlijk wel vaker met hem moeten spelen, want ik denk dat hij de meeste duels in Nederland wel kan winnen. Hij kan wat mij betreft ook in de basis starten.”

Leonardo kwam over van Al-Hilal, waar hij volgens El Ahmadi een betere indruk maakte. “Leonardo zag er bij Al-Hilal wel fitter uit, al is het niveau daar misschien wel wat minder dan in de Eredivisie”, zegt de oud-speler van Al-Ittihad. “Je ziet wel dat hij bepaalde kwaliteiten heeft."

"Aan de bal doet hij weliswaar veel verkeerde dingen, maar je moet eens letten op zijn loopacties. Ik denk dat hij een speler is die gewoon fit moet zijn om zijn kwaliteiten tot uiting te laten komen. Hij ziet er nu al wel wat beter uit dan toen hij net aankwam. Hij heeft echt wel kwaliteiten”, vindt El Ahmadi. Maar, zo weet Perez: “Als je niet fit bent, wordt alles heel lastig.”

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CG
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Geef hem nog de kans in de komende drie wedstrijden!!

dilima1966
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dilima1966
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Marcos Leonardo is nog niet geweldig

Ajacied00
88 Reacties
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Ajacied00
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Je ziet dat Leonardo een goeie spits is. Je moet op zijn loopacties letten, daaraan zie je dat het wel goed zit. Hij mist ff ritme maar als dat er eenmaal is, gaat ie los

Kicker
671 Reacties
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1.647 Likes
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Het kan wel zijn dat Leonardo nog niet helemaal fit is, maar ik zie bij hem die kwaliteiten nog niet om goals te maken. Zijn balaanname en het vervolg laat nog veel te wensen over. Ben benieuwd als die fit is of hij wel zijn kwaliteiten kan laten zien, zo niet dan is het een miskoop van 20 mln.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.726 Reacties
1.112 Dagen lid
14.154 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Geef hem nog de kans in de komende drie wedstrijden!!

dilima1966
3.928 Reacties
1.155 Dagen lid
18.561 Likes
dilima1966
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Marcos Leonardo is nog niet geweldig

Ajacied00
88 Reacties
881 Dagen lid
554 Likes
Ajacied00
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Je ziet dat Leonardo een goeie spits is. Je moet op zijn loopacties letten, daaraan zie je dat het wel goed zit. Hij mist ff ritme maar als dat er eenmaal is, gaat ie los

Kicker
671 Reacties
757 Dagen lid
1.647 Likes
Kicker
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Het kan wel zijn dat Leonardo nog niet helemaal fit is, maar ik zie bij hem die kwaliteiten nog niet om goals te maken. Zijn balaanname en het vervolg laat nog veel te wensen over. Ben benieuwd als die fit is of hij wel zijn kwaliteiten kan laten zien, zo niet dan is het een miskoop van 20 mln.

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