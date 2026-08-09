Kenneth Perez is nog niet onder de indruk geraakt van Marcos Leonardo bij Ajax. De spits van bijna twintig miljoen euro oogt nog niet volledig fit en wist zich geen raad met meerdere kansen in zijn eerste wedstrijden. Zondagmiddag kon Leonardo als invaller ook niet imponeren bij zijn Eredivisie-debuut tegen PEC Zwolle (0-2 zege).

In de uitzending van Dit was het Weekend krijgt Tolu Arokodare, een van de concurrenten van Leonardo in de spitspositie, wel complimenten voor de assist bij de 0-1 van Jorthy Mokio. “Tolu neemt de bal goed aan en legt ‘m met de juiste snelheid terug op Mokio. Tolu lijkt fitter dan Leonardo. Bij Leonardo krijg je hetzelfde gevoel als bij Lucas Pratto. Totaal niet fit!”, verwijst Perez naar de spits die in 2021 zonder veel succes op huurbasis uitkwam voor Feyenoord.

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Karim El Ahmadi ziet ernaar uit om Tolu tegen andere ploegen in actie te zien. “Wie kan nou echt goed verdedigen in Nederland? Dat zijn weinig ploegen, vind ik. Daarom zou je eigenlijk wel vaker met hem moeten spelen, want ik denk dat hij de meeste duels in Nederland wel kan winnen. Hij kan wat mij betreft ook in de basis starten.”

Leonardo kwam over van Al-Hilal, waar hij volgens El Ahmadi een betere indruk maakte. “Leonardo zag er bij Al-Hilal wel fitter uit, al is het niveau daar misschien wel wat minder dan in de Eredivisie”, zegt de oud-speler van Al-Ittihad. “Je ziet wel dat hij bepaalde kwaliteiten heeft."

"Aan de bal doet hij weliswaar veel verkeerde dingen, maar je moet eens letten op zijn loopacties. Ik denk dat hij een speler is die gewoon fit moet zijn om zijn kwaliteiten tot uiting te laten komen. Hij ziet er nu al wel wat beter uit dan toen hij net aankwam. Hij heeft echt wel kwaliteiten”, vindt El Ahmadi. Maar, zo weet Perez: “Als je niet fit bent, wordt alles heel lastig.”