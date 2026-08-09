Ajax-fans zien zwakke schakel tegen PEC Zwolle: ‘Haal hem eraf man’

Ajax kent een moeizame eerste helft tijdens de seizoensopening op bezoek bij PEC Zwolle, waarbij Youri Regeer het flink moet ontgelden. De Amsterdammers blijven halverwege steken op een doelpuntloos gelijkspel. Op X klinkt vanuit de meegereisde achterban stevige kritiek op het povere optreden van de controleur.
Regeer begon de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen als controleur op het middenveld, maar wist in de eerste helft nauwelijks zijn stempel op het spel te drukken. De speler trok in negatieve zin de aandacht naar zich toe. Vooral zijn handelingssnelheid, passing en optreden zonder bal zorgen voor grote ergernis bij de supporters.
"Regeer toch slecht man, weer onnodige handsbal, speelt echt dramatisch laconiek", klinkt een van de vele reacties op sociale media. Een andere Ajax-fan is nog stelliger in zijn oordeel over de middenvelder: "Geen bal van Regeer komt aan. Alles landt bij PEC. Haal hem er af man." Verschillende supporters vragen zich hardop af waarom hij überhaupt een basisplaats krijgt toegewezen. "Kan iemand mij uitleggen waarom Regeer wedstrijd na wedstrijd bij Ajax op het middenveld staat?", plaatst een kijker op het platform.
Ook het tempo van de speler wordt flink onder vuur genomen door de aanhang. "Veel te laag tempo… te laat in het druk zetten. Regeer flinke onvoldoende. Meer pit de tweede helft!", schrijft een supporter die hoopt op beterschap. De ergernis loopt bij sommige kijkers dermate hoog op dat de taal verhardt. "Regeer heeft nog niks goed gedaan. Wat een k*tvoetballer is dat toch", klinkt het in een van de hardere reacties. Een andere supporter kiest juist voor een opvallende en cynische vergelijking over de veldverhoudingen: "Dat Regeer van het niveau PEC wist ik, dat hij vandaag met hen mee deed had ik even gemist".
Niet iedereen reageert overigens louter woedend op de verrichtingen van de middenvelder. Een supporter zegt inmiddels zelfs medelijden te krijgen met de bekritiseerde Ajacied: "Ik begin toch wel medelijden te krijgen met Regeer zeg. Wat is die toch slecht". Daarnaast wordt er een stevige vergelijking getrokken met eerdere controleurs in Amsterdamse dienst. "Is Regeer de slechtste ‘zes’ die we ooit hebben gehad bij Ajax? Denk het wel!", luidt een van de conclusies.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.