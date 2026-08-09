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Ajax-fans zien zwakke schakel tegen PEC Zwolle: ‘Haal hem eraf man’

9 augustus 2026, 15:41
Ajax Fans
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Ajax kent een moeizame eerste helft tijdens de seizoensopening op bezoek bij PEC Zwolle, waarbij Youri Regeer het flink moet ontgelden. De Amsterdammers blijven halverwege steken op een doelpuntloos gelijkspel. Op X klinkt vanuit de meegereisde achterban stevige kritiek op het povere optreden van de controleur.

Regeer begon de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen als controleur op het middenveld, maar wist in de eerste helft nauwelijks zijn stempel op het spel te drukken. De speler trok in negatieve zin de aandacht naar zich toe. Vooral zijn handelingssnelheid, passing en optreden zonder bal zorgen voor grote ergernis bij de supporters.

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"Regeer toch slecht man, weer onnodige handsbal, speelt echt dramatisch laconiek", klinkt een van de vele reacties op sociale media. Een andere Ajax-fan is nog stelliger in zijn oordeel over de middenvelder: "Geen bal van Regeer komt aan. Alles landt bij PEC. Haal hem er af man." Verschillende supporters vragen zich hardop af waarom hij überhaupt een basisplaats krijgt toegewezen. "Kan iemand mij uitleggen waarom Regeer wedstrijd na wedstrijd bij Ajax op het middenveld staat?", plaatst een kijker op het platform.

Ook het tempo van de speler wordt flink onder vuur genomen door de aanhang. "Veel te laag tempo… te laat in het druk zetten. Regeer flinke onvoldoende. Meer pit de tweede helft!", schrijft een supporter die hoopt op beterschap. De ergernis loopt bij sommige kijkers dermate hoog op dat de taal verhardt. "Regeer heeft nog niks goed gedaan. Wat een k*tvoetballer is dat toch", klinkt het in een van de hardere reacties. Een andere supporter kiest juist voor een opvallende en cynische vergelijking over de veldverhoudingen: "Dat Regeer van het niveau PEC wist ik, dat hij vandaag met hen mee deed had ik even gemist".

Niet iedereen reageert overigens louter woedend op de verrichtingen van de middenvelder. Een supporter zegt inmiddels zelfs medelijden te krijgen met de bekritiseerde Ajacied: "Ik begin toch wel medelijden te krijgen met Regeer zeg. Wat is die toch slecht". Daarnaast wordt er een stevige vergelijking getrokken met eerdere controleurs in Amsterdamse dienst. "Is Regeer de slechtste ‘zes’ die we ooit hebben gehad bij Ajax? Denk het wel!", luidt een van de conclusies.

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JesseNL
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JesseNL
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Kicker
671 Reacties
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Regeer en Klaassen op het middenveld, hopeloos. Er zit geen enkele diepgang en voetballend vermogen in.

CG
3.726 Reacties
1.112 Dagen lid
14.154 Likes
CG
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Een hele goede nummer 6 blijft toch nog wel steeds moeilijk voor/bij Ajax!!

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

JesseNL
32 Reacties
254 Dagen lid
52 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Competitie is begonnen en nog geen goede 6 gevonden klaassen is aan vervanging toe.

Kicker
671 Reacties
757 Dagen lid
1.647 Likes
Kicker
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  • 2
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Regeer en Klaassen op het middenveld, hopeloos. Er zit geen enkele diepgang en voetballend vermogen in.

CG
3.726 Reacties
1.112 Dagen lid
14.154 Likes
CG
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  • 1
    + 1
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Een hele goede nummer 6 blijft toch nog wel steeds moeilijk voor/bij Ajax!!

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0 - 2
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Youri Regeer

Youri Regeer
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (18 aug. 2003)
Positie: M (C), V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
27
0
2024/2025
Jong Ajax
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
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2
3
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Ajax
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Groningen
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