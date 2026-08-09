Mika Godts geeft eerlijk antwoord: 'Als ik nu lieg, neemt niemand me serieus'

heeft gereageerd op zijn opvallende reserverol bij PEC Zwolle - Ajax. De Belg stond zondagmiddag op het wedstrijdformulier bij de eerste elf, maar startte uiteindelijk als wisselspeler. Ondanks alle speculaties over zijn mogelijke transfer had het volgens Godts zelf ‘gewoon’ te maken met fysieke redenen.

Godts wordt sinds deze week nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain. De Parijzenaren zijn concreet in gesprek met Ajax, maar tot een akkoord zijn beide clubs nog niet gekomen. De Belg zou zelf overigens wel oren hebben naar een transfer naar de Champions League-winnaar.

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Mede daardoor was de verbazing groot toen de aanvaller plotseling als wisselspeler startte tijdens de Eredivisie-start tegen PEC. Niet Godts, maar Abdellah Ouazane begon als linksbuiten. Zaakwaarnemer Niels De Jonck liet tijdens de wedstrijd al van zich horen.

Ná de wedstrijd doet de hoofdrolspeler dat zelf ook tegenover ESPN. Godts vertelt dat hij sinds zaterdag wat pijntjes had: “We hadden gewoon afgesproken om tijdens de warming-up te kijken hoe het ging en ik had toch wel een klein beetje te veel last. Dus heb ik het met de trainer besproken en spraken we af dat ik de laatste twintig minuten zou spelen en de eerste twintig minuten eruit zou gaan”, zegt hij.

Volgens Godts heeft zijn reserverol niets te maken met de interesse van PSG. “Nee, ik denk dat de mensen me hopelijk goed genoeg kennen en weten dat ik gewoon professioneel ben. En als ik echt niet wilde spelen, had ik de laatste wedstrijd ook niet gespeeld. Dus dat maakt sowieso al de wereld uit. Ik hou van Ajax, ik ben hier groot geworden in het eerste team en ik ben blij dat ik nog voor Ajax kan spelen. Het was gewoon puur om even te kijken wat het slimst was. En ik denk dat het slimst was om te eindigen en ook beslissend te zijn, in plaats van na twintig minuten eruit te stappen en het team ook niet te helpen”, aldus de Belg.

Godts ontkent overigens niets van de geruchten over een overgang naar Parijs. “Er zijn inderdaad gesprekken, daar ga ik nu niet over liegen. Ik ga nu niet zeggen dat het niet waar is, want dan neemt niemand me meer serieus. Wat uit de wereld moet, is dat mensen denken dat ik niet wilde spelen. Zolang er nog geen akkoord is, zal ik elke minuut spelen die ik moet spelen bij Ajax”, sluit hij af.