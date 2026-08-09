De afwezigheid van in de basis tegen PEC Zwolle heeft volgens zaakwaarnemer Niels De Jonck niets te maken met de mogelijke transfer naar Paris Saint-Germain, zo meldt De Telegraaf. De Belg is volgens zijn zaakwaarnemer simpelweg niet fit genoeg om te spelen.

Godts zou zondagmiddag aan de aftrap verschijnen tegen PEC Zwolle en doorliep de volledige warming-up, maar haakte vlak voor de start van de wedstrijd af. De sterspeler van de Amsterdammers werd vervangen door Eredivisie-debutant Abdellah Ouazane. De officiële lezing van Ajax is dat de Belg niet fit genoeg is om te spelen, terwijl hij wel op de bank zit.

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Volgens zijn zaakwaarnemer houdt de afwezigheid van Godts geen verband met een mogelijke transfer naar PSG. “Het heeft niks te maken met wat er speelt met PSG. Mika is niet zo. Er was gewoon sprake van overbelasting. Dus is dit uit voorzorg en om geen risico te nemen”, aldus De Jonck.