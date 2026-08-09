Live voetbal

Zaakwaarnemer reageert op opvallende afwezigheid van Mika Godts bij Ajax

9 augustus 2026, 15:28
Mika Godts voor PEC - Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
Maak ons je Google-favoriet

De afwezigheid van Mika Godts in de basis tegen PEC Zwolle heeft volgens zaakwaarnemer Niels De Jonck niets te maken met de mogelijke transfer naar Paris Saint-Germain, zo meldt De Telegraaf. De Belg is volgens zijn zaakwaarnemer simpelweg niet fit genoeg om te spelen.

Godts zou zondagmiddag aan de aftrap verschijnen tegen PEC Zwolle en doorliep de volledige warming-up, maar haakte vlak voor de start van de wedstrijd af. De sterspeler van de Amsterdammers werd vervangen door Eredivisie-debutant Abdellah Ouazane. De officiële lezing van Ajax is dat de Belg niet fit genoeg is om te spelen, terwijl hij wel op de bank zit.

Artikel gaat verder onder video

Volgens zijn zaakwaarnemer houdt de afwezigheid van Godts geen verband met een mogelijke transfer naar PSG. “Het heeft niks te maken met wat er speelt met PSG. Mika is niet zo. Er was gewoon sprake van overbelasting. Dus is dit uit voorzorg en om geen risico te nemen”, aldus De Jonck.

➡️ Meer over Mika Godts

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
De spelers van Ajax voor het duel met Shelbourne FC

Ajax heeft groot plan op de transfermarkt: 'Er komt nog een kanon'

  • vr 7 augustus, 06:25
  • 7 aug. 06:25
  • 13
Danny Koevermans Mario Been Aletha Leidelmeijer ESPN

Feyenoord zwijnt op Het Kasteel: ‘Andere scheidsrechter had hem laten staan’

  • Gisteren, 15:01
  • Gisteren, 15:01
  • 6
Rui Mendes

Telstar stunt met overwinning op NEC: droomdebuut voor Henk Brugge

  • za 8 augustus, 18:28
  • 8 aug. 18:28
  • 6
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PEC - Ajax

PEC Zwolle
0 - 2
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws