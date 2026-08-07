Feyenoord neemt een 'onverantwoord bedrijfsrisico' door het miljoenenbod van AS Roma op af te slaan. Dat zegt Telegraaf-journalist Mike Verweij in de podcast Kick-Off van de ochtendkrant.

Roma had er naar verluidt bijna 30 miljoen euro (plus een doorverkooppercentage van nog eens tien procent) voor over om de twintigjarige Read naar de Serie A te halen. Feyenoord verlangde echter nóg meer voor de talentvolle back, waarop de Romeinen uiteindelijk lijken te zijn afgehaakt en op het punt lijken te staan om met Nahuel Molina (Atlético Madrid) een alternatief voor de positie rechts achterin te gaan aantrekken.

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In de Telegraaf-podcast wordt gesteld dat Feyenoord deze zomer minimaal één uitgaande toptransfer moet realiseren. Daarvoor lijken drie spelers de belangrijkste gegadigden: Ayase Ueda, Anis Hadj Moussa én Read. "Maar wat ik begreep is dat er voor Ueda en Hadj Moussa op dit moment, het kan morgen weer anders zijn, maar dat er eigenlijk geen belangstelling is", zegt Verweij.

"Ik blijf erbij dat ik het echt een onverantwoord bedrijfsrisico vind, als je gewoon 29 miljoen - want dat schijnt geboden te zijn door Roma - voor een jongen die gratis over is gekomen van FC Volendam, dus dan moet je uiteindelijk ook vijf procent opleidingsvergoeding betalen... Ik vind het echt héél bijzonder. Je kunt ook zeggen: ok, het is heel standvastig van Dévy Rigaux (technisch directeur, red.) en dat doet hij goed. Maar ik denk dat het vooral uiteindelijk onverstandig zou blijken", zegt de journalist.

Vervolgens wordt gesuggereerd dat niet Rigaux, maar algemeen directeur Robert Eenhoorn in feite bepalend is als het om het afwijzen van het bod op Read gaat. "Eenhoorn moet natuurlijk wel oppassen", waarschuwt Verweij. "Hij is als echte Rotterdammer en Feyenoord-fan als een koning binnengekomen. En terecht ook, na wat hij bij AZ heeft gepresteerd. Alleen: die moet natuurlijk wel oppassen dat hij in zijn eerste jaar niet een gigantisch verlies gaat draaien. Want Feyenoord moet wel een grote verkoop verrichten. Als je dan zo'n bedrag laat lopen...".