Feyenoord neemt een 'onverantwoord bedrijfsrisico' door het miljoenenbod van AS Roma op Givairo Read af te slaan. Dat zegt Telegraaf-journalist Mike Verweij in de podcast Kick-Off van de ochtendkrant.
Roma had er naar verluidt bijna 30 miljoen euro (plus een doorverkooppercentage van nog eens tien procent) voor over om de twintigjarige Read naar de Serie A te halen. Feyenoord verlangde echter nóg meer voor de talentvolle back, waarop de Romeinen uiteindelijk lijken te zijn afgehaakt en op het punt lijken te staan om met Nahuel Molina (Atlético Madrid) een alternatief voor de positie rechts achterin te gaan aantrekken.
In de Telegraaf-podcast wordt gesteld dat Feyenoord deze zomer minimaal één uitgaande toptransfer moet realiseren. Daarvoor lijken drie spelers de belangrijkste gegadigden: Ayase Ueda, Anis Hadj Moussa én Read. "Maar wat ik begreep is dat er voor Ueda en Hadj Moussa op dit moment, het kan morgen weer anders zijn, maar dat er eigenlijk geen belangstelling is", zegt Verweij.
"Ik blijf erbij dat ik het echt een onverantwoord bedrijfsrisico vind, als je gewoon 29 miljoen - want dat schijnt geboden te zijn door Roma - voor een jongen die gratis over is gekomen van FC Volendam, dus dan moet je uiteindelijk ook vijf procent opleidingsvergoeding betalen... Ik vind het echt héél bijzonder. Je kunt ook zeggen: ok, het is heel standvastig van Dévy Rigaux (technisch directeur, red.) en dat doet hij goed. Maar ik denk dat het vooral uiteindelijk onverstandig zou blijken", zegt de journalist.
Vervolgens wordt gesuggereerd dat niet Rigaux, maar algemeen directeur Robert Eenhoorn in feite bepalend is als het om het afwijzen van het bod op Read gaat. "Eenhoorn moet natuurlijk wel oppassen", waarschuwt Verweij. "Hij is als echte Rotterdammer en Feyenoord-fan als een koning binnengekomen. En terecht ook, na wat hij bij AZ heeft gepresteerd. Alleen: die moet natuurlijk wel oppassen dat hij in zijn eerste jaar niet een gigantisch verlies gaat draaien. Want Feyenoord moet wel een grote verkoop verrichten. Als je dan zo'n bedrag laat lopen...".
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Gelukkig hebben dit soort (roddel) journalisten de ballen verstand van hoe een bedrijf gemanaged moet worden, laat staan van de welonderbouwde risico’s die zij kunnen nemen. Ik maak zelfs al managers mee die dit minimaal hebben. Controller zijn is ook een (en mijn) vak
@Kicker Het is absoluut even afwachten hoe hij nu gaat spelen na zijn blessure. Dat hij over talent beschikt en voor zijn blessure heel goed bezig was, is echter wel duidelijk. Hij is in December niet voor niets door CIES Football Observatory (CIES) uitgeroepen tot het grootste talent buiten de top-5-competities. Zij baseren zich juist op de statistieken. Ze hebben met hem dus wel degelijk talent in huis. Denk dat we juist moeten hopen dat hij dat niveau weer oppakt en verder zal ontwikkelen. Op die manier zal hij zich misschien dusdanig ontwikkelen, dat hij een waarde kan worden voor het Nederlands elftal. Dat zou mooi zijn voor ons land, toch?
@Kicker Ben ik niet helemaal met je eens. Hij is pas in het seizoen 2024-2025 echt gaan spelen voor de hoofdmacht. Daar had hij direct een sterk seizoen. Vorig seizoen raakte hij in November al geblesseerd. In het seizoen dat hij wel speelde was er zeker wel progressie en was hij uiteindelijk een sterke kracht bij Feyenoord, dat laten de statistieken ook zien. Of een speler doorbreekt bij de Europese top is altijd onzeker, zeker vanuit de Eredivisie. Datgeldt voor elke speler, want we kunnen niet in de toekomst kijken. Het gat met de Europese top en Eredivisie is echt groot, en daarom ben ik meer voorstander als spelers vanuit de eredivisie op die leeftijd eerst een tussenstap maken voor ze naar de Europese top gaan. Ik denk dat Europese clubs nu eerder terughoudend zijn door de langdurige blessure, en het dan altijd afwachten of ze dan op niveau terugkomen. Ze proberen daarom met een lager bedrag een speler te halen, zodat het risico kleiner is. Ook is de transferperiode nog niet op haar hoogtepunt. Ik hoop zelf dat hij blijft om weer op niveau te komen na zijn blessure, en dan een mooie transfer te maken. Een talent is hij zeker, dat wijzen de statistieken uit. Of hij dat talent waar gaat maken? Dat is, net zoals bij elk talent, de vraag die de toekomst zal uitwijzen.
@Kicker Dat zijn natuurlijk niet de enige statistieken waar je naar moet kijken bij een vleugelverdediger, zeker niet in 4-3-3 formatie. Top verdedigers op die positie die erg goed zijn, halen niet automatisch een hoog aantal doelpunten en assists. Dus dat vind ik te kort door de bocht. Gaat ook, misschien wel meer, om zaken als bijvoorbeeld onderscheppingen, duels, positionering en passing. Dat hebben ze bij CIES allemaal bijgehouden. Je komt alleen bovenaan die lijst als de statistieken goed zijn, want daar baseren ze die lijst op. Dus voor zijn blessure waren die statistieken gewoon goed. Eens dat hij komend seizoen moet laten zien dat zijn hamstring volledig hersteld is en niet terugkomt wanneer hij meerdere wedstrijden in kortere periode gaat spelen, en zijn niveau haalt. Zoals ik aangaf speelt dat ook mee in het gedrag van de clubs.
@Klantenservice, dat kan wel zijn. Maar Read zit al zo'n 2,5 jaar bij de hoofdmacht van Feyenoord en ik zie hem nog niet constant presteren en constateert ook weinig progressie in zijn spel, nog los van zijn blessures in het verleden. Dat is het wel de vraag of hij nog wel echt door kan breken in de Europese top. Topclubs zijn om deze redenen terughoudend en mag Feyenoord blij zijn dat er een bod van die omvang op hem wordt gedaan.
@Klantenservice. Heb nog even gekeken naar zijn statistieken 2024-2025 26 wedstrijden 2 doelpunten 6 assist, 2025-2026 16 wedstrijden 1 doelpunt en 2 assist. Nog los van zijn blessures vind ik dit niet de statistieken die horen bij een wingback-speler die zijn club rechtvaardigt om voor de hoofdprijs te gaan. Maar zoals ik ook al eerder aangaf, Read moet maar eens een constant seizoen zonder blessures en met betere statistieken bij Feyenoord gaan spelen.
Uiteindelijk brengt elke keuze die een club maakt een risico met zich mee. Als je een speler niet verkoopt, loop je het risico dat je er later niet een minimaal net zo hoog bedrag voor krijgt en dat je voor dat moment extra inkomsten misloopt. Verkoop je hem wel, dan loop je het risico dat je een jaar later nog meer geld had misgelopen en dat het niet lukt om een gelijkwaardige vervanger te halen. Dan speel je dus een half jaar met een extra zwakke plek dat je punten kan kosten in de competitie en geld in de CL. Het gaat hier voor Feyenoord om een speler met een ETV van 25 miljoen, met een langdurig contract tot 2029, iemand die basisspeler is en mogelijk een van je aanvoerders wordt. Dan moet je wat mij betreft wel wat meer boven de ETV gaan zitten dan 3 á 4 miljoen. Ik denk dat clubs ook nog wat afwachtender zijn doordat de transferperiode nog niet op zijn hoogtepunt is, en hij terugkomt van een flinke blessure. Dan wil als club ook even kijken hoe hij daarvan terugkomt. Voor zijn blessure was het in iedergeval een speler met veel kwaliteit, die goed speelde en daardoor ook gevolgd werd door Oranje. Het was dus wel duidelijk dat er kwaliteiten in deze speler zaten. Nu is het afwachten hoe hij het doet na zijn blessure. Komt hij terug tot niveau, dan is hij volgende zomer meer waard. Elk scenario heeft dus een hoop 'als'. Dus elke keuze neemt een risico met zich mee. Ik denk dat deze keuze/dit risico verantwoord is.
Laat verwij lekker zijn mening over de onverantwoorde risico's die Ajax neemt met mica Gods, door een vermeende bod (PSG) van 40 miljoen te weigeren, terwijl ze al enorme risico's hebben genomen met peperdure aankopen met geld dat nog binnen moet komen. Er is meer dan genoeg te analyseren over de business modellen in Amsterdam dan in voor Verwij verre Rotterdam.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Gelukkig hebben dit soort (roddel) journalisten de ballen verstand van hoe een bedrijf gemanaged moet worden, laat staan van de welonderbouwde risico’s die zij kunnen nemen. Ik maak zelfs al managers mee die dit minimaal hebben. Controller zijn is ook een (en mijn) vak
@Kicker Het is absoluut even afwachten hoe hij nu gaat spelen na zijn blessure. Dat hij over talent beschikt en voor zijn blessure heel goed bezig was, is echter wel duidelijk. Hij is in December niet voor niets door CIES Football Observatory (CIES) uitgeroepen tot het grootste talent buiten de top-5-competities. Zij baseren zich juist op de statistieken. Ze hebben met hem dus wel degelijk talent in huis. Denk dat we juist moeten hopen dat hij dat niveau weer oppakt en verder zal ontwikkelen. Op die manier zal hij zich misschien dusdanig ontwikkelen, dat hij een waarde kan worden voor het Nederlands elftal. Dat zou mooi zijn voor ons land, toch?
@Kicker Ben ik niet helemaal met je eens. Hij is pas in het seizoen 2024-2025 echt gaan spelen voor de hoofdmacht. Daar had hij direct een sterk seizoen. Vorig seizoen raakte hij in November al geblesseerd. In het seizoen dat hij wel speelde was er zeker wel progressie en was hij uiteindelijk een sterke kracht bij Feyenoord, dat laten de statistieken ook zien. Of een speler doorbreekt bij de Europese top is altijd onzeker, zeker vanuit de Eredivisie. Datgeldt voor elke speler, want we kunnen niet in de toekomst kijken. Het gat met de Europese top en Eredivisie is echt groot, en daarom ben ik meer voorstander als spelers vanuit de eredivisie op die leeftijd eerst een tussenstap maken voor ze naar de Europese top gaan. Ik denk dat Europese clubs nu eerder terughoudend zijn door de langdurige blessure, en het dan altijd afwachten of ze dan op niveau terugkomen. Ze proberen daarom met een lager bedrag een speler te halen, zodat het risico kleiner is. Ook is de transferperiode nog niet op haar hoogtepunt. Ik hoop zelf dat hij blijft om weer op niveau te komen na zijn blessure, en dan een mooie transfer te maken. Een talent is hij zeker, dat wijzen de statistieken uit. Of hij dat talent waar gaat maken? Dat is, net zoals bij elk talent, de vraag die de toekomst zal uitwijzen.
@Kicker Dat zijn natuurlijk niet de enige statistieken waar je naar moet kijken bij een vleugelverdediger, zeker niet in 4-3-3 formatie. Top verdedigers op die positie die erg goed zijn, halen niet automatisch een hoog aantal doelpunten en assists. Dus dat vind ik te kort door de bocht. Gaat ook, misschien wel meer, om zaken als bijvoorbeeld onderscheppingen, duels, positionering en passing. Dat hebben ze bij CIES allemaal bijgehouden. Je komt alleen bovenaan die lijst als de statistieken goed zijn, want daar baseren ze die lijst op. Dus voor zijn blessure waren die statistieken gewoon goed. Eens dat hij komend seizoen moet laten zien dat zijn hamstring volledig hersteld is en niet terugkomt wanneer hij meerdere wedstrijden in kortere periode gaat spelen, en zijn niveau haalt. Zoals ik aangaf speelt dat ook mee in het gedrag van de clubs.
@Klantenservice, dat kan wel zijn. Maar Read zit al zo'n 2,5 jaar bij de hoofdmacht van Feyenoord en ik zie hem nog niet constant presteren en constateert ook weinig progressie in zijn spel, nog los van zijn blessures in het verleden. Dat is het wel de vraag of hij nog wel echt door kan breken in de Europese top. Topclubs zijn om deze redenen terughoudend en mag Feyenoord blij zijn dat er een bod van die omvang op hem wordt gedaan.
@Klantenservice. Heb nog even gekeken naar zijn statistieken 2024-2025 26 wedstrijden 2 doelpunten 6 assist, 2025-2026 16 wedstrijden 1 doelpunt en 2 assist. Nog los van zijn blessures vind ik dit niet de statistieken die horen bij een wingback-speler die zijn club rechtvaardigt om voor de hoofdprijs te gaan. Maar zoals ik ook al eerder aangaf, Read moet maar eens een constant seizoen zonder blessures en met betere statistieken bij Feyenoord gaan spelen.
Uiteindelijk brengt elke keuze die een club maakt een risico met zich mee. Als je een speler niet verkoopt, loop je het risico dat je er later niet een minimaal net zo hoog bedrag voor krijgt en dat je voor dat moment extra inkomsten misloopt. Verkoop je hem wel, dan loop je het risico dat je een jaar later nog meer geld had misgelopen en dat het niet lukt om een gelijkwaardige vervanger te halen. Dan speel je dus een half jaar met een extra zwakke plek dat je punten kan kosten in de competitie en geld in de CL. Het gaat hier voor Feyenoord om een speler met een ETV van 25 miljoen, met een langdurig contract tot 2029, iemand die basisspeler is en mogelijk een van je aanvoerders wordt. Dan moet je wat mij betreft wel wat meer boven de ETV gaan zitten dan 3 á 4 miljoen. Ik denk dat clubs ook nog wat afwachtender zijn doordat de transferperiode nog niet op zijn hoogtepunt is, en hij terugkomt van een flinke blessure. Dan wil als club ook even kijken hoe hij daarvan terugkomt. Voor zijn blessure was het in iedergeval een speler met veel kwaliteit, die goed speelde en daardoor ook gevolgd werd door Oranje. Het was dus wel duidelijk dat er kwaliteiten in deze speler zaten. Nu is het afwachten hoe hij het doet na zijn blessure. Komt hij terug tot niveau, dan is hij volgende zomer meer waard. Elk scenario heeft dus een hoop 'als'. Dus elke keuze neemt een risico met zich mee. Ik denk dat deze keuze/dit risico verantwoord is.
Laat verwij lekker zijn mening over de onverantwoorde risico's die Ajax neemt met mica Gods, door een vermeende bod (PSG) van 40 miljoen te weigeren, terwijl ze al enorme risico's hebben genomen met peperdure aankopen met geld dat nog binnen moet komen. Er is meer dan genoeg te analyseren over de business modellen in Amsterdam dan in voor Verwij verre Rotterdam.