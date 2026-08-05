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Grote schoonmaak bij Feyenoord: vier spelers mogen vertrekken bij goed bod

5 augustus 2026, 08:42
Giovanni van Bronckhorst en Dévy Rigaux van Feyenoord
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Vier spelers mogen vertrekken bij Feyenoord, zo blijkt uit een stuk van De Telegraaf over technisch directeur Dévy Rigaux. De Belg zou volgens het medium willen meewerken aan het vertrek van twee rechtsbacks.

Het zou zomaar kunnen dat Feyenoord deze zomer afscheid neemt van liefst drie rechtsbacks. Nottingham Forest en AS Roma strijden om de komst van Givairo Read, terwijl Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop volgens De Telegraaf mogen vertrekken.

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Met Neraysho Kasanwirjo mag er zelfs nog een vierde rechtsback vertrekken, al is hij van nature een centrale verdediger. Ook zou Rigaux ‘niet onwelwillend’ tegenover de verkoop van Casper Tengstedt staan. “Mits hij er het juiste bedrag voor krijgt. Want zo werkt het bij de Belg”, schrijft De Telegraaf. Luka Ivanusec komt al langer niet meer voor in de plannen van Feyenoord.

Alleen rondom Tengstedt lijkt er beweging. Seattle Sounders zou de Deen, die vorig jaar overkwam van Benfica, op de korrel hebben. De MLS-club zit echter al aan het salarisplafond, waardoor een vertrek nog niet gerealiseerd kan worden.

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Bart Nieuwkoop
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (7 mrt. 1996)
Positie: M, V (R)
Carrière
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