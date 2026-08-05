is dinsdagnacht volledig door het lint gegaan na de gewonnen bekerwedstrijd tegen Clube de Remo. De 34-jarige aanvaller van Santos liet zich ontzettend provoceren door fans van de tegenpartij en haalde na afloop zijn gram. Die beelden gaan momenteel hard rond op internet.

De oud-aanvaller van onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain heeft al het nodige meegemaakt in zijn carrière, maar kon zich vóór en ná de bekerwedstrijd van Santos tegen Remo niet meer beheersen. De voormalig stervoetballer werd niet al te warm onthaald door het vijandige publiek van de tegenstander en wierp vervolgens kushandjes naar hen toe.

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Neymar kwam uiteindelijk na rust in de ploeg en verzorgde de assist op de winnende treffer, wat de gemoederen uiteraard niet deed bedaren. Bij het verlaten van het veld reageerde de Braziliaan opnieuw op het publiek en begon hij zelfs gericht naar supporters te wijzen om de confrontatie op te zoeken.

Waar die beelden al opvallend waren, gaat er vanuit de catacomben nog een opmerkelijker fragment rond. Daar ontspoorde Neymar volledig: hij riep ‘Uitschakeling! Uitschakeling!’ naar fans en bestuursleden van Remo, die achter een hekwerk hadden plaatsgenomen. Vervolgens begon de aanvaller te dansen en toonde hij met zijn spierballen zijn wraakgevoelens.

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



📽️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

Antonio Carlos Teixeira, de voorzitter van Clube de Remo, haalt snoeihard uit naar Neymar: “Die loser van een Neymar, die door een bende kinderen wordt aanbeden, gedroeg zich als een echte clown en kwam ons provoceren. Eigenlijk zijn wij schuldig aan het verafgoden van nietsnutten, zoals die gast.”