Neymar is dinsdagnacht volledig door het lint gegaan na de gewonnen bekerwedstrijd tegen Clube de Remo. De 34-jarige aanvaller van Santos liet zich ontzettend provoceren door fans van de tegenpartij en haalde na afloop zijn gram. Die beelden gaan momenteel hard rond op internet.
De oud-aanvaller van onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain heeft al het nodige meegemaakt in zijn carrière, maar kon zich vóór en ná de bekerwedstrijd van Santos tegen Remo niet meer beheersen. De voormalig stervoetballer werd niet al te warm onthaald door het vijandige publiek van de tegenstander en wierp vervolgens kushandjes naar hen toe.
Neymar kwam uiteindelijk na rust in de ploeg en verzorgde de assist op de winnende treffer, wat de gemoederen uiteraard niet deed bedaren. Bij het verlaten van het veld reageerde de Braziliaan opnieuw op het publiek en begon hij zelfs gericht naar supporters te wijzen om de confrontatie op te zoeken.
Waar die beelden al opvallend waren, gaat er vanuit de catacomben nog een opmerkelijker fragment rond. Daar ontspoorde Neymar volledig: hij riep ‘Uitschakeling! Uitschakeling!’ naar fans en bestuursleden van Remo, die achter een hekwerk hadden plaatsgenomen. Vervolgens begon de aanvaller te dansen en toonde hij met zijn spierballen zijn wraakgevoelens.
Antonio Carlos Teixeira, de voorzitter van Clube de Remo, haalt snoeihard uit naar Neymar: “Die loser van een Neymar, die door een bende kinderen wordt aanbeden, gedroeg zich als een echte clown en kwam ons provoceren. Eigenlijk zijn wij schuldig aan het verafgoden van nietsnutten, zoals die gast.”
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Tja, dit is gewoon 100 % frustratie. Een volkomen mislukt WK, en geen schim meer van de "Grote" Neymar. Een overduidelijk voorbeeld van een voetballer die daar totaal niet mee om kan gaan. Beetje triest figuur geworden...
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Tja, dit is gewoon 100 % frustratie. Een volkomen mislukt WK, en geen schim meer van de "Grote" Neymar. Een overduidelijk voorbeeld van een voetballer die daar totaal niet mee om kan gaan. Beetje triest figuur geworden...