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'Ajax-scouts dinsdagavond op tribune voor sterspeler van Bodø/Glimt'

5 augustus 2026, 10:59
Patrick Berg bij Bodo Glimt
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Enkele scouts van Ajax zaten dinsdagavond op de tribune bij de wedstrijd tussen Union SG en Bodø/Glimt voor Patrick Berg, zo meldt WFCGroningen woensdag op X. Het account, dat vaker raak zit met geruchten, weet dat de Amsterdammers de aanvoerder van de Noorse topclub hoog op het verlanglijstje hebben staan.

De 28-jarige middenvelder past naar verluidt in het profiel waarnaar Jordi Cruijff op zoek is bij Ajax. Qua voorwaartse passing zou Berg zelfs beter in dat profiel passen dan Edson Álvarez, die ook nadrukkelijk wordt gelinkt aan een terugkeer naar Amsterdam.

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Berg geldt al jarenlang als een van de sterkhouders van de Noorse stuntploeg Bodø/Glimt. De middenvelder brak door bij de club en verkaste na zo’n acht jaar naar RC Lens. Dat avontuur hield niet lang stand: hij keerde snel terug naar Noorwegen en boekte daar als aanvoerder meerdere successen. Afgelopen seizoen bereikte Bodø/Glimt op sensationele wijze de achtste finale van de Champions League, nadat het Internazionale had uitgeschakeld in de ronde daarvoor.

Afgelopen zomer was Berg ook succesvol met de nationale ploeg: hij speelde vier volledige wedstrijden namens Noorwegen, dat in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Engeland.

Union SG en Bodø/Glimt maakten er dinsdagavond een spektakelstuk van in de eerste wedstrijd van de derde voorronde van de Champions League. De mogelijke tegenstanders van NEC in de play-offs speelden met 3-3 gelijk. Berg was één van de doelpuntenmakers.

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Kicker
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Kicker
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Binnenhalen die speler, is veel goedkoper dan Alvarez.

SWVoetbal
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SWVoetbal
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@Kicker Zeker een heel interessant alternatief, bovendien voetballend (veel) beter en geen notoire kaarten pakker.

Gusa
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Gusa
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Zou dit enorm toejuichen.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
629 Reacties
752 Dagen lid
1.580 Likes
Kicker
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  • 2
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Binnenhalen die speler, is veel goedkoper dan Alvarez.

SWVoetbal
161 Reacties
418 Dagen lid
320 Likes
SWVoetbal
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@Kicker Zeker een heel interessant alternatief, bovendien voetballend (veel) beter en geen notoire kaarten pakker.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.276 Reacties
1.408 Dagen lid
6.751 Likes
Gusa
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  • 0
    + 1
avatar

Zou dit enorm toejuichen.

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Patrick Berg

Patrick Berg
FK Bodø/Glimt
Team: Bodø/Glimt
Leeftijd: 28 jaar (24 nov. 1997)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Bodø/Glimt
28
5
2024
Bodø/Glimt
29
9
2023
Bodø/Glimt
30
3
2022/2023
Lens
3
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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