'Ajax-scouts dinsdagavond op tribune voor sterspeler van Bodø/Glimt'

Enkele scouts van Ajax zaten dinsdagavond op de tribune bij de wedstrijd tussen Union SG en Bodø/Glimt voor Patrick Berg, zo meldt WFCGroningen woensdag op X. Het account, dat vaker raak zit met geruchten, weet dat de Amsterdammers de aanvoerder van de Noorse topclub hoog op het verlanglijstje hebben staan.
De 28-jarige middenvelder past naar verluidt in het profiel waarnaar Jordi Cruijff op zoek is bij Ajax. Qua voorwaartse passing zou Berg zelfs beter in dat profiel passen dan Edson Álvarez, die ook nadrukkelijk wordt gelinkt aan een terugkeer naar Amsterdam.
Berg geldt al jarenlang als een van de sterkhouders van de Noorse stuntploeg Bodø/Glimt. De middenvelder brak door bij de club en verkaste na zo’n acht jaar naar RC Lens. Dat avontuur hield niet lang stand: hij keerde snel terug naar Noorwegen en boekte daar als aanvoerder meerdere successen. Afgelopen seizoen bereikte Bodø/Glimt op sensationele wijze de achtste finale van de Champions League, nadat het Internazionale had uitgeschakeld in de ronde daarvoor.
Afgelopen zomer was Berg ook succesvol met de nationale ploeg: hij speelde vier volledige wedstrijden namens Noorwegen, dat in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Engeland.
Union SG en Bodø/Glimt maakten er dinsdagavond een spektakelstuk van in de eerste wedstrijd van de derde voorronde van de Champions League. De mogelijke tegenstanders van NEC in de play-offs speelden met 3-3 gelijk. Berg was één van de doelpuntenmakers.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Zou dit enorm toejuichen.