Mika Godts bereikt akkoord en wil vertrekken bij Ajax

heeft op hoofdlijnen een persoonlijk akkoord bereikt met Paris Saint-Germain. Dat bevestigt zijn zaakwaarnemer Niels De Jonck in gesprek met De Telegraaf. De Belgische sterspeler van Ajax wil de overstap naar de Franse topclub dolgraag maken.

Vrijdagavond werd bekend dat Paris Saint-Germain concrete belangstelling heeft voor Godts. De Franse topclub wil de aanvaller graag overnemen van Ajax. "PSG heeft laten blijken Mika absoluut te willen hebben. En Mika wil naar Parijs, maar dat lijkt me logisch als je vanuit de Eredivisie naar de dubbele Champions League-winnaar kunt", vertelt zijn zaakwaarnemer Niels De Jonck in gesprek met De Telegraaf.

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De Jonck geeft aan dat Godts in Parijs een contract tot 2031 of 2032 kan tekenen. "Daar komen we wel uit. Mika heeft een salarisindicatie gekregen en is op hoofdlijnen akkoord", maakt hij duidelijk.

Als Godts daadwerkelijk bij Ajax vertrekt, doet hij dat volgens zijn zaakwaarnemer met pijn in het hart. "Zijn vrouw en hij hebben het heel erg naar hun zin in Amsterdam en Mika wilde graag nog prijzen winnen met Ajax. Maar als deze kans komt, wordt alles anders."

Het is nu aan Ajax en Paris Saint-Germain om een akkoord te bereiken over de transfersom. In de media worden verschillende bedragen genoemd, maar duidelijk is dat de Amsterdammers inzetten op een hoge transfersom. De Jonck heeft er vertrouwen in dat de clubs elkaar gaan vinden. "Iedereen heeft zijn belang. Dat is normaal. Ik heb er vertrouwen in dat de clubs eruit komen over de transfersom."