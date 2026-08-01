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Mika Godts bereikt akkoord en wil vertrekken bij Ajax

1 augustus 2026, 17:55
Mika Godts
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
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Mika Godts heeft op hoofdlijnen een persoonlijk akkoord bereikt met Paris Saint-Germain. Dat bevestigt zijn zaakwaarnemer Niels De Jonck in gesprek met De Telegraaf. De Belgische sterspeler van Ajax wil de overstap naar de Franse topclub dolgraag maken.

Vrijdagavond werd bekend dat Paris Saint-Germain concrete belangstelling heeft voor Godts. De Franse topclub wil de aanvaller graag overnemen van Ajax. "PSG heeft laten blijken Mika absoluut te willen hebben. En Mika wil naar Parijs, maar dat lijkt me logisch als je vanuit de Eredivisie naar de dubbele Champions League-winnaar kunt", vertelt zijn zaakwaarnemer Niels De Jonck in gesprek met De Telegraaf.

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De Jonck geeft aan dat Godts in Parijs een contract tot 2031 of 2032 kan tekenen. "Daar komen we wel uit. Mika heeft een salarisindicatie gekregen en is op hoofdlijnen akkoord", maakt hij duidelijk.

Als Godts daadwerkelijk bij Ajax vertrekt, doet hij dat volgens zijn zaakwaarnemer met pijn in het hart. "Zijn vrouw en hij hebben het heel erg naar hun zin in Amsterdam en Mika wilde graag nog prijzen winnen met Ajax. Maar als deze kans komt, wordt alles anders."

Het is nu aan Ajax en Paris Saint-Germain om een akkoord te bereiken over de transfersom. In de media worden verschillende bedragen genoemd, maar duidelijk is dat de Amsterdammers inzetten op een hoge transfersom. De Jonck heeft er vertrouwen in dat de clubs elkaar gaan vinden. "Iedereen heeft zijn belang. Dat is normaal. Ik heb er vertrouwen in dat de clubs eruit komen over de transfersom."

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dilima1966
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dilima1966
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Dan zullen er heel wat miljoen te voorschijn moeten komen voor ajax ik denk dat jordi dan richting de 60 en 70 miljoen gaat voor godts ik denk dat jordi geen zaken doen onder dit bedrag met welke club dan ook

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.880 Reacties
1.146 Dagen lid
18.383 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dan zullen er heel wat miljoen te voorschijn moeten komen voor ajax ik denk dat jordi dan richting de 60 en 70 miljoen gaat voor godts ik denk dat jordi geen zaken doen onder dit bedrag met welke club dan ook

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Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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