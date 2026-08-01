De toptransfer van naar Club Brugge lijkt definitief van de baan, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin. De regerend kampioen van België zou 'balen' van de houding van AZ en daarom doorschakelen naar een andere optie.

Gisteren (vrijdag) wist Boualin al te melden dat AZ een tweede bod van Club Brugge op Koopmeiners zou hebben afgewezen. De Belgen zouden een bedrag van 13 miljoen euro voor de 26-jarige middenvelder over hebben gehad, maar de Alkmaarders zouden zelfs hebben geweigerd om ook maar te praten over een mogelijk vertrek van Koopmeiners.

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De tweede afwijzing lijkt verstrekkende gevolgen te gaan hebben: "Club Brugge baalt van de houding van AZ en schakelt, zo lijkt het nu, door op de transfermarkt. Hierdoor ziet Peer Koopmeiners opnieuw een transfer waarschijnlijk van de baan gaan", schrijft Boualin op X. Door het mogelijk klappen van de deal wordt de kans dat Koopmeiners, die bij AZ nog vastligt tot medio 2028, zijn contract verlengt 'een stuk realistischer geacht', aldus de transferjournalist.

Koopmeiners doorliep net als zijn oudere broer Teun (thans speler van Juventus) de jeugdopleiding van AZ. Nadat de club hem verhuurde aan achtereenvolgens Excelsior en Almere City brak hij de afgelopen jaren definitief door in het eerste elftal. Afgelopen seizoen kwam Koopmeiners tot 50 officiële duels namens AZ, waarin hij goed was voor 4 goals en 3 assists. Gisteren (vrijdag) sprak de middenvelder zich tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen AZ en landskampioen PSV nog uit over de interesse van de Belgen in zijn persoon. De beelden check je in de video hieronder: