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Calvin Stengs staat voor sensationele rentree in de Eredivisie

25 juli 2026, 18:21
Calvin Stengs staat voor sensationele rentree in de Eredivisie
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Calvin Stengs is op weg naar AZ, zo meldt De Telegraaf. Het contract van de linkspoot bij Feyenoord werd afgelopen week ontbonden, waarna de Alkmaarders razendsnel handelden. Stengs zou vrijdag al medisch zijn gekeurd.

Stengs stond sinds de zomer van 2023 onder contract bij Feyenoord, maar mocht een jaar geleden vertrekken uit De Kuip. Destijds maakte de creatieveling op huurbasis de overstap naar Pisa, maar na blessureleed keerde hij deze zomer terug in De Kuip. Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Feyenoord zijn contract ‘in goed overleg’ heeft ontbonden, waardoor Stengs transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club.

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Die nieuwe club heeft hij volgens De Telegraaf al gevonden: Stengs gaat namelijk terugkeren bij AZ. De middenvelder annex rechtsbuiten doorliep zijn jeugdopleiding bij de Alkmaarders, die hem in de zomer van 2021 voor vijftien miljoen euro verkochten aan OGC Nice. In totaal speelde Stengs al 113 wedstrijden voor AZ, waarin hij 24 keer scoorde en 22 assists leverde.

Volgens de krant heeft de 27-jarige Stengs zijn medische keuring vrijdag in het geheim al doorstaan. Daarmee lijkt hij op korte termijn terug te keren op het oude nest. Het is nog niet duidelijk of Stengs zondag al inzetbaar zou zijn voor de ploeg van Leeroy Echteld, als de Johan Cruijff Schaal tegen PSV op het programma staat.

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Mooi gebaar van AZ dat ze hem die plek in hun selectie gunnen. Stengs heeft door zijn blessures echt een jasje uitgedaan. Hoop oprecht voor hem dat dit een positief seizoen voor hem gaat worden.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Stoker
242 Reacties
1.067 Dagen lid
1.183 Likes
Stoker
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De cirkel is rond

Dirk S.
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Dirk S.
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De circel is rond? Welkom mits blessurevrij!

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.240 Reacties
1.398 Dagen lid
6.665 Likes
Gusa
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Mooi gebaar van AZ dat ze hem die plek in hun selectie gunnen. Stengs heeft door zijn blessures echt een jasje uitgedaan. Hoop oprecht voor hem dat dit een positief seizoen voor hem gaat worden.

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Calvin Stengs

Calvin Stengs
Leeftijd: 27 jaar (18 dec. 1998)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Pisa
4
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
12
1
2023/2024
Feyenoord
29
6

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
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Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
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Excelsior
0
0
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