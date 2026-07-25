Calvin Stengs staat voor sensationele rentree in de Eredivisie

is op weg naar AZ, zo meldt De Telegraaf. Het contract van de linkspoot bij Feyenoord werd afgelopen week ontbonden, waarna de Alkmaarders razendsnel handelden. Stengs zou vrijdag al medisch zijn gekeurd.

Stengs stond sinds de zomer van 2023 onder contract bij Feyenoord, maar mocht een jaar geleden vertrekken uit De Kuip. Destijds maakte de creatieveling op huurbasis de overstap naar Pisa, maar na blessureleed keerde hij deze zomer terug in De Kuip. Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Feyenoord zijn contract ‘in goed overleg’ heeft ontbonden, waardoor Stengs transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club.

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Die nieuwe club heeft hij volgens De Telegraaf al gevonden: Stengs gaat namelijk terugkeren bij AZ. De middenvelder annex rechtsbuiten doorliep zijn jeugdopleiding bij de Alkmaarders, die hem in de zomer van 2021 voor vijftien miljoen euro verkochten aan OGC Nice. In totaal speelde Stengs al 113 wedstrijden voor AZ, waarin hij 24 keer scoorde en 22 assists leverde.

Volgens de krant heeft de 27-jarige Stengs zijn medische keuring vrijdag in het geheim al doorstaan. Daarmee lijkt hij op korte termijn terug te keren op het oude nest. Het is nog niet duidelijk of Stengs zondag al inzetbaar zou zijn voor de ploeg van Leeroy Echteld, als de Johan Cruijff Schaal tegen PSV op het programma staat.