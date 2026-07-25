Shane Kluivert laat zich gelden bij Barcelona, Spaanse pers reageert

Shane Kluivert heeft vrijdag zijn officieuze debuut gemaakt voor FC Barcelona. De achttienjarige zoon van Patrick Kluivert was direct belangrijk voor de Spaanse kampioen met een assist tegen CE Europa (4-1 winst). Mundo Deportivo toont zich na afloop lovend over de achttienjarige aanvaller.

Kluivert speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van FC Barcelona, toen hij overkwam van Paris Saint-Germain. Begin juni kwam naar buiten dat de jonge aanvaller deze voorbereiding de kans krijgt om zich te laten zien in de hoofdmacht. Vrijdagavond maakte Kluivert zijn officieuze debuut voor de Blaugrana in een oefenwedstrijd tegen CE Europa.

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Tegen CE Europa, dat uitkomt op het derde niveau van Spanje, kreeg Kluivert een basisplaats van Hansi Flick. De jonge Nederlander betaalde dat vertrouwen uit: hij gaf de assist op Héctor Fort bij de tweede treffer van Barcelona. De Spaanse kampioen wist het besloten oefenduel uiteindelijk met 4-1 te winnen.

Mundo Deportivo laat zich zaterdag lovend uit over Kluivert na zijn eerste optreden in de hoofdmacht van Barcelona. “De vriendschappelijke wedstrijd van vrijdag was de eerste echte test voor Kluivert, die hij glansrijk doorstond”, aldus de krant. “Hoewel hij niet de volledige negentig minuten speelde, was de tijd die hij op het veld stond genoeg om een positieve indruk achter te laten. Dat bevestigt dat Flicks beslissing hem tijdens de voorbereiding bij het eerste elftal te halen meer dan terecht was.”