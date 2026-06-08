Shane Kluivert krijgt de kans op zijn doorbraak bij FC Barcelona. Volgens De Telegraaf heeft het Nederlandse talent een bericht ontvangen van de clubleiding: hij mag zich in de voorbereiding gaan bewijzen bij het eerste elftal van de Spaanse grootmacht. De pas achttienjarige aanvaller treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Patrick Kluivert.

Binnen de jeugdopleiding van FC Barcelona wordt de jonge linksbuiten al jarenlang gezien als een groot talent. De club verlengde daarom in april zijn contract tot de zomer van 2028. Hoewel hij vorig seizoen officieel nog uitkwam voor de jeugd, speelde hij ook regelmatig mee met Barcelona B.

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Op het derde niveau van Spanje kwam hij tot 22 wedstrijden, waarin hij twee doelpunten maakte en twee assists gaf. Zijn sterke ontwikkeling wordt nu beloond met een definitieve plek bij de selectie van het eerste elftal. Volgens FootballTransfers heeft Shane Kluivert momenteel een geschatte marktwaarde van 900.000 euro.

Op 13 juli meldt de Oranje Onder 19-international zich voor de medische keuringen, waarna hij direct aansluit bij de hoofdmacht van Barcelona. De voorbereiding brengt de club onder meer naar Engeland, waar een trainingskamp wordt afgewerkt op St. George's Park, het trainingscomplex van de Engelse nationale ploeg.

Voor de jonge aanvaller brengt de stap extra aandacht met zich mee. Zijn vader, Patrick Kluivert, is nog altijd een bekende naam in Barcelona. Tussen 1998 en 2004 speelde hij 257 wedstrijden voor de club, waarin hij 122 keer scoorde en één keer landskampioen werd. Deze zomer krijgt Shane Kluivert de kans om zijn eigen verhaal te schrijven bij de Spaanse topclub.