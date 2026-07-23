‘Barça doet Ter Stegen tegenvoorstel: transfer naar Ajax weer dichterbij’

Marc-André ter Stegen lijkt weer een stap dichter bij een huurtransfer naar Ajax te zijn, zo stelt Mundo Deportivo. De doelman heeft volgens de krant een tegenvoorstel van FC Barcelona ontvangen, waarmee zijn fiscale zorgen worden weggenomen.
Ter Stegen wordt al de hele zomer in verband gebracht met een huurtransfer naar Ajax. De sluitpost, Ajax en Barcelona zouden allen al tot een akkoord zijn gekomen, waardoor de transfer slechts een kwestie van tijd leek. Meermaals bleek de deal echter complexer dan gedacht. Eerder deze week meldde Mundo Deportivo dat de fiscale en financiële details rondom de transfer voor flinke vertraging zorgen.
Volgens de krant is het zo dat de entourage van Ter Stegen de financiële kwestie moet oplossen en kan Barcelona hier zonder zijn medewerking niets aan doen. Ondertussen zou Ajax duidelijk hebben gemaakt dat het niet eindeloos gaat wachten op de komst van de 34-jarige Duitser. De Amsterdammers hadden hem het liefst al binnen gehad, zodat hij bij de selectie kon zitten voor de wedstrijd tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League, die donderdagavond wordt gespeeld.
Inmiddels lijkt de transfer van Ter Stegen de goede kant op te gaan, zo meldt de Spaanse krant donderdag. Barça zou de doelman een tegenvoorstel hebben gedaan, waarmee het fiscale plaatje voor hem en zijn entourage een stuk duidelijker wordt. Ter Stegen zou hier op zijn beurt positief tegenover staan, waarmee de deal weer een stapje dichterbij lijkt. Zodra de doelman de overstap heeft gemaakt, zal de Spaanse kampioen het grootste deel van zijn salaris blijven betalen. Het deel dat Ajax voor zijn rekening neemt, zal afhangen van de speeltijd van Ter Stegen.
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Ajax moet nu gewoon zeggen ter stegen veel geluk er mee het is nu een grote comedy met ter stegen uitstel en uit stellen er zijn wel meer goede keepers waar je van op aankan dan dit gedoe het gaat op niets uitdraaien ajax is nu al Zowat 4 weken hier mee bezig zonder resultaat en hij is niet speel gerechter voor Europees voetbal alleen voor de eredivisie inzetbaar hij is het ajax shirt niet waard en de tijd ... ik hoop dat jordi nu met de onderhandelingen de stekker er uit gaat trekken
Ik geloof er niet in dat hij nog komt
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ajax moet nu gewoon zeggen ter stegen veel geluk er mee het is nu een grote comedy met ter stegen uitstel en uit stellen er zijn wel meer goede keepers waar je van op aankan dan dit gedoe het gaat op niets uitdraaien ajax is nu al Zowat 4 weken hier mee bezig zonder resultaat en hij is niet speel gerechter voor Europees voetbal alleen voor de eredivisie inzetbaar hij is het ajax shirt niet waard en de tijd ... ik hoop dat jordi nu met de onderhandelingen de stekker er uit gaat trekken
Ik geloof er niet in dat hij nog komt