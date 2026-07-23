‘Barça doet Ter Stegen tegenvoorstel: transfer naar Ajax weer dichterbij’

lijkt weer een stap dichter bij een huurtransfer naar Ajax te zijn, zo stelt Mundo Deportivo. De doelman heeft volgens de krant een tegenvoorstel van FC Barcelona ontvangen, waarmee zijn fiscale zorgen worden weggenomen.

Ter Stegen wordt al de hele zomer in verband gebracht met een huurtransfer naar Ajax. De sluitpost, Ajax en Barcelona zouden allen al tot een akkoord zijn gekomen, waardoor de transfer slechts een kwestie van tijd leek. Meermaals bleek de deal echter complexer dan gedacht. Eerder deze week meldde Mundo Deportivo dat de fiscale en financiële details rondom de transfer voor flinke vertraging zorgen.

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Volgens de krant is het zo dat de entourage van Ter Stegen de financiële kwestie moet oplossen en kan Barcelona hier zonder zijn medewerking niets aan doen. Ondertussen zou Ajax duidelijk hebben gemaakt dat het niet eindeloos gaat wachten op de komst van de 34-jarige Duitser. De Amsterdammers hadden hem het liefst al binnen gehad, zodat hij bij de selectie kon zitten voor de wedstrijd tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League, die donderdagavond wordt gespeeld.

Inmiddels lijkt de transfer van Ter Stegen de goede kant op te gaan, zo meldt de Spaanse krant donderdag. Barça zou de doelman een tegenvoorstel hebben gedaan, waarmee het fiscale plaatje voor hem en zijn entourage een stuk duidelijker wordt. Ter Stegen zou hier op zijn beurt positief tegenover staan, waarmee de deal weer een stapje dichterbij lijkt. Zodra de doelman de overstap heeft gemaakt, zal de Spaanse kampioen het grootste deel van zijn salaris blijven betalen. Het deel dat Ajax voor zijn rekening neemt, zal afhangen van de speeltijd van Ter Stegen.