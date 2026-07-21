heeft voor het eerst van zich laten horen na de verloren WK-finale tegen Spanje. Terwijl de middenvelder op Instagram zijn verdriet deelt over de nederlaag, zijn in de media opvallende details uitgelekt over zijn fysieke gesteldheid en de nasleep van de eindstrijd. De Argentijn zou in de beslissende fase van het toernooi met een gebroken rib hebben gespeeld en is bovendien onderwerp van een officieel FIFA-onderzoek.

Op zijn sociale media richt de speler van Boca Juniors zich direct tot de aanhang in zijn vaderland. In zijn bericht spreekt de hij zijn dankbaarheid uit. De international deelt dat hij met veel pijn in de ziel schrijft, omdat de ploeg het land niet de verdiende vreugde heeft kunnen bezorgen. Ondanks de teleurstelling overheerst bij de Zuid-Amerikaan de trots over de inzet van het team. De speler bedankt zijn ploeggenoten voor hun strijdlust tot de laatste seconde en omschrijft de huidige groep als de beste Argentijnse selectie uit de geschiedenis

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Achter de schermen speelde er tijdens het toernooi echter meer rondom de mandekker. Volgens de Zuid-Amerikaanse ESPN-journalist Martin Arévalo werkte de verdedigende middenvelder liefst drie wedstrijden af met een gebroken rib. Het zou gaan om de kwartfinale tegen Zwitserland, de halve finale tegen Engeland en de uiteindelijke finale tegen de Spanjaarden. Vanuit het Argentijnse kamp werd deze kwetsuur bewust stilgehouden, uit angst dat tegenstanders het in hun voordeel zouden gebruiken. Paredes kampte hierdoor met ademhalingsproblemen, maar bleef een belangrijke kracht voor bondscoach Lionel Scaloni. Door de blessure staat de voetballer nu voor een herstelperiode van anderhalve maand, waardoor een rentree bij zijn club voorlopig uitgesloten is.

Naast de fysieke ongemakken eiste de invaller een negatieve hoofdrol op na het laatste fluitsignaal van de eindstrijd. Toen de 1-0 nederlaag een feit was door een doelpunt van Ferran Torres in de verlenging, werd het naar verluidt zwart voor de ogen van de verliezend finalist. Er ontstonden flinke opstootjes op het veld, waarbij de international hardhandig uithaalde. Hij greep Spanje-verdediger Eric García bij de nek en duwde Gavi tegen de grond. Ook andere Argentijnse internationals mengden zich in de schermutselingen.

Deze acties zijn de wereldvoetbalbond niet ontgaan. De FIFA heeft inmiddels bevestigd dat er een disciplinair onderzoek is ingesteld naar de gebeurtenissen na de wedstrijd, die onder leiding stond van scheidsrechter Slavko Vinčić. Opvallend is wel dat een vermeende rode kaart voor de middenvelder kort na het duel uit de statistieken is verwijderd. De FIFA heeft bevestigd dat er op dat moment geen directe disciplinaire maatregelen zijn genomen op het veld.