WK-finale krijgt staartje, maar FIFA heeft opvallend nieuws over Leandro Paredes

Leandro Paredes heeft tóch geen rode kaart gekregen na de massale opstootjes direct na het laatste fluitsignaal van de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Hoewel tijdens de live-uitzendingen breed werd gemeld dat de Argentijnse middenvelder in het boekje ging, maken bronnen binnen FIFA aan The Independent duidelijk dat daarvan geen sprake is. Tegelijkertijd heeft de wereldvoetbalbond een officieel onderzoek geopend naar de ongeregeldheden na afloop.

Kort na het eindsignaal liep de spanning in het stadion in New Jersey volledig uit de hand. Terwijl de Spaanse wisselspelers het veld opstormden om de wereldtitel te vieren, ontstond een grimmige confrontatie tussen spelers van beide ploegen.

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De situatie escaleerde nadat Nahuel Molina volgens de berichtgeving een vuistslag richting de buik van de Spaanse aanvoerder Rodri uitdeelde. Niet veel later mengde ook Paredes zich in de chaos. De middenvelder werkte Eric García tegen de grond, greep hem vervolgens bij de keel en raakte daarna ook verwikkeld in een fel duel met Gavi, die hij naar de grond trok en bij zijn hesje vastgreep terwijl hij hem een duw in het gezicht gaf.

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni moest zich haastig tussen de spelers begeven om de gemoederen tot bedaren te brengen.

FIFA opent disciplinair onderzoek

Direct na de wedstrijd meldden verschillende televisiezenders dat Paredes vanwege zijn gedrag een rode kaart had gekregen. Volgens bronnen van FIFA is dat echter onjuist. Scheidsrechter Slavko Vincic heeft de Argentijn niet van het veld gestuurd en van een rode kaart is in de officiële wedstrijdregistratie niets terug te vinden.

Wel heeft FIFA besloten de gebeurtenissen na afloop grondig te onderzoeken. De disciplinaire commissie heeft daarvoor een aanklager op het gebied van tucht- en ethische zaken aangesteld.

In een verklaring laat FIFA weten: "Na bestudering van de officiële wedstrijdrapporten van de WK-finale tussen Spanje en Argentinië en conform artikel 36 van de FIFA Disciplinary Code, heeft de disciplinaire commissie een aanklager benoemd om mogelijke overtredingen van de disciplinaire regels naar aanleiding van de incidenten na afloop te onderzoeken. Zodra het onderzoek is afgerond, volgt meer informatie."

Uit de officiële wedstrijdgegevens blijkt dat Paredes tijdens de finale slechts één gele kaart ontving, kort nadat hij na rust als invaller binnen de lijnen was gekomen.

De enige speler die officieel met rood werd weggestuurd, was ploeggenoot Enzo Fernández. De middenvelder kreeg diep in de blessuretijd van de tweede helft zijn tweede gele kaart nadat hij Pau Cubarsí te laat raakte, waardoor de Spaanse verdediger hard door de lucht werd gelanceerd.